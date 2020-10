Společnost Hero uvádí nový komunikační koncept své značky Sunar od agentury Saatchi & Saatchi. Právě spuštěná kampaň poprvé komunikuje všechny produkty dětské výživy pod jednou značkou.

Společnost Hero spouští první kampaň nového dlouhodobého komunikačního konceptu značky Sunar, který vytvořila její nová agentura Saatchi & Saatchi ze skupiny Publicis Groupe. Kreativní koncept se zastřešujícím claimem „S vysokým obsahem mateřské lásky“ sází na emoce a odkazuje na společně trávené chvíle rodičů se svými dětmi. Kampaň běží od konce října v televizi, kde budou nasazeny dva 20s spoty, a dále v online médiích a POS. Režie spotů se ujala Jasmína Blaževič.

S novou kampaní Hero současně sjednocuje komunikaci svých výrobků dětské výživy. Společnost opouští značku Sunárek, kterou dosud využívala pro část svých dětských produktů, a nově bude kompletní portfolio této kategorie komunikovat jednotně pod značkou Sunar. Cílem aktuální kampaně je vytvořit jednotnou linku pro všechny produkty značky a prezentovat Sunar jako partnera rodičů pro výživu jejich dětí od narození až do předškolního věku.

Nový dlouhodobý komunikační koncept pro Sunar vytvořila agentura Saatchi & Saatchi ze skupiny Publicis Groupe. Ta letos na jaře zvítězila ve výběrovém řízení a nahradila dosavadní agenturu Comtech.

„Sunar je tu s námi více jak 80 let a během té doby vždy pomáhal maminkám pečovat o výživu pro správný vývoj dětí. Sunar tu chce být i pro další generace a přinášet malým dětem od miminka až do předškolního věku pestrou stravu – kojenecká mléka, chutné příkrmy a svačinky – vždy s láskou připravené a vyrobené. A byl to právě láskyplný kreativní nápad, kterým si nás kolegové ze Saatchi & Saatchi získali,“ říká Petra Bolfíková, Senior Category Manager Baby Toddler Milks ČR&SR ze společnosti Hero.