Americká agentura specializující se na značky, jejich management a hodnotu, získala v soutěži Red Dot Awards od roku 2002 celkem 45 ocenění, letos jich bylo pět. Loni byla agenturou roku KW43 Branddesign vytvořená německou pobočkou Grey, rok před tím ukrajinská Banda Agency.

Prestižní německá soutěž Red Dot Red Dot Award letos vybrala za agenturu roku americkou společnost Interbrand, která spadá do sítě Omnicom. Vyhlašování probíhalo nyní online, globální šéf pro kreativu v Interbrand Andy Payne převzal sedmnáctikilové ocenění Stylus v essenském muzeu Red Dot Design Museum, které zároveň hostí přehlídku nejlepších prací letošního ročníku soutěže. Výstava je otevřena od 23. října do 3. ledna příštího roku.

„Dnes je značka nástrojem pro udržení vztahu se zákazníky. Důsledný management brandu je důležitější než kdy dříve, aby značce zajistil rozpoznatelnost, stálost i bezpečnost v rychle se měnícím prostředí digitálního světa. To je přístup, který zvolila i agentura Interbrand reprezentující revoluční sílu v péči o značku,“ uvedl Peter Zac, zakladatel a šéf Red Dot.

Interbrand od roku 2002 posbíral celkem 45 ocenění v soutěži Red Dot. Tři práce získaly cenu Best of the Best. První z nich byla v roce 2013 kampaň španělské pobočky pro tamní značku piva Mahou, která zaujala netradiční uměleckou minimalistickou estetikou a byla využita mimo jiné během madridského Fashion Weeku.

Další ocenění Best of the Best získala jihokorejská odnož Interbrand o dva roky později za kampaň pro Korea Tourism Organization, během níž vznikl suvenýr a zároveň jakýsi manuál pro turisty, který je měl prostřednictvím lokálních jídel inspirovat k aktivnímu poznávání korejské kultury. V roce 2018 pak tokijský Interbrand Tokyo získal stejné ocenění za kampaň „We Never Drop the Ball“ pro japonskou volejbalovou ligu, která pomohla oživit zájem fanoušků i sponzorů.

„Nejen, že se základy budování značky během několika posledních let změnily, ale zároveň výrazně zrychlily. Klíčový je dynamický přístup, který se točí okolo zákazníka, jehož očekávání se mění rychleji, než se mění byznys. Značky tedy musejí být připraveny k odvážným krokům, s jejichž pomocí budují důvěru, zaměřují se na to, co je nejdůležitější, a poskytují zákazníkům smysl. Našim cílem je klientům pomáhat tyto odvážné kroky učinit,“ dodal Andy Payne.

