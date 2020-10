V pondělí 12.10. se bude v konat historicky první ročník konference zaměřené čistě na rostoucí trend rostlinných produktů v Česku. Konferenci Plant-Powered Perspectives 2020 pořádá projekt Rostlinně a účast v programu už přislíbili hlavní hráči na trhu s rostlinnými produkty, například firmy Garden Gourmet, Lunter, polská společnost Jogurty Magda nebo European Institute of Technology.

Součástí konference bude také prezentace nejnovějších tržních dat agentury Nielsen i soutěž startupů, v rámci které budou začínající firmy prezentovat své nápady před odbornou porotou. Kvůli epidemiologické situaci se konference bude konat pouze online. Je určená zejména zástupcům potravinářského průmyslu, segmentu pohostinství, malo i velkoobchodu, startupům, investorům, ale například také zástupcům masného průmyslu hledajícím nová řešení.

Podle nejnovějších průzkumů preferuje bezmasou kuchyni už 10 procent mladých Čechů, flexitariánství je na vzestupu a celé dvě třetiny populace zaznamenaly, že v obchodech dochází k rozšiřování rostlinného sortimentu.

„Konferenci pořádáme, protože cítíme poptávku ze strany společností po inspiraci a podpoře při vývoji a zavádění nových rostlinných produktů na trh. Pestrý program přinese odpovědi na otázky, zda jsou firmy dobře připraveny na novou vlnu zájmu o rostlinné výrobky, jak tyto výrobky co nejefektivněji zahrnout do svého portfolia, kde hledat inspiraci a trendy a co spotřebitelům na trhu nejvíce chybí. A navíc to bude i příležitost k vzájemnému seznámení a navázání spolupráce mezi jednotlivými účastníky a návštěvníky,“ říká o konferenci projektová manažerka Rostlinně Marianna Slováková.