Aby zvlášť v aktuální době marketing vynikl, musí vystupovat z řady, vyvolávat emoce a nebát se ptát proč. Stejně jako zlobivé děti.

Obsah reklam i dalších firemních sdělení má problém. Je si až příliš podobný. Jestli to něco dokázalo, pak to byla pandemie reklam reagujících na světem se šířící nákazu covid-19, v jejichž případě leckdy nešlo rozlišit, která značka aktuálně lidem říkala, že „společně to zvládneme“. Šlo o klasické neduhy obsahového marketingu — opakování toho, s čím uspěli jiní, nereflektování specifik značky a potřeb jejích zákazníků.

Vždycky jako vždycky

„Chcete‑li si někoho získat, nemůžete být stejní jako všichni ostatní. Problém reprezentují nejnebezpečnější slova, která slýchám od zástupců značek i marketérů: ‚děláme to tak, jako jsme to dělali vždycky‘. Pokud ale

vždycky děláte všechno jako vždycky, nic nového nezískáte. Marketingu aktuálně chybí dětská zvídavost, měl by trochu zlobit, dělat věci jinak než ostatní, a hlavně se pořád ptát na otázku proč,“ uvedl Alex Cheeseman, hlavní stratég společnosti Industry Dive, během konference The Content Marketing World — The European Edition.

Projekt navazující na americkou výroční oborovou akci vznikl i díky koronavirové krizi. Za Českou republiku se stala partnerem Asociace brand a content marketingu (ABCM).

„Vnímám jako podstatné, abychom se zapsali do celosvětového kontextu a naši fantastičtí odborníci mohli vyměňovat svoje know-how na takovýchto platformách. Všeobecně je nutné, abychom trendy pomáhali určovat a ne je po několika letech jen kopírovali. I takový dialog je naším cílem,“ říká ředitelka ABCM Kateřina Borovanská, která konferenci pomáhala formovat a účastnila se jí i jako řečník. Za české digitální agentury vystoupil i Honza Borýsek z Advertia digital.

Ač se to na první pohled nezdá, letošní rok stíhaný dopady pandemie jsou ideální příležitostí pro to nastavovat trendy. Svět zažívá období náhlých změn, musejí se přizpůsobovat lidé i značky. Spotřebitelé hledají stále další a další informace a brandy toho mohou využít k oslovení nových zákazníků. Musejí ale počítat s tím, že klesá trpělivost lidí s reklamami,

které je vyrušují z jejich činnosti.

„Rok 2020 urychluje změny, které na obsahový marketing dopadají a budou dopadat v následující dekádě. Nejen, že je nyní třeba získat pozornost spotřebitelů během pár sekund, musíme si ji navíc udržet, aby od obsahu neutíkali,“ upozornil Robert Rose, zakladatel skupiny The Content Advisory.

Jak ukazuje neurologická studie pro potravinářský koncern Mars, na niž upozorňuje server The Drum, je třeba pozornost zákazníků v digitálním prostředí získat během dvou sekund a rychle s nimi též navázat spojení prostřednictvím emocí.

Foto: M&M‘S CHOCOLATE