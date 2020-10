Petfood kategorie je jednou z mých nejoblíbenějších vůbec. A to nejen z důvodu, že jsem milovníkem domácích zvířat, zejména pejsků, ale také proto, že tyto značky vždy mívají opravdu krásné brand manuály a design — zvířata, příroda, roztomilost, jednoduchost…, ze kterých při tvorbě návrhů a pak samotné produkce musíme vycházet. Vždy se vám nejlépe pracuje s tím, k čemu máte hlubší vztah a design se vám opravdu „trefil“ do vkusu.

Česká republika je vyhlášeným národem pejskařů, standardně se pohybujeme na prvních příčkách EU v počtech psů na obyvatele. Nejedná se však jen o psy, obecně domácího mazlíčka najdeme v cca 70 procentech domácností, ať už jde o psy, kočky, králíky, morčata či stále oblíbené rybičky.

Nákup krmiva vyjde chovatele na cca deset tisíc korun ročně, což není úplně malá částka a tato křivka má samozřejmě rostoucí tendenci. U nás prostě zvířátka budou vždy trendy a stále více je bereme jako členy domácnosti, kterým dopřáváme stejný, ne‑li větší luxus než lidským jedincům. Z toho nám jednoduše vyplývá, že investice výrobců do POS v kategorii petfood je na vzestupu.

Oproti lidským potravinám má přitom zvířecí strava tu výhodu, že ji neovlivňuje sezonnost, roční období ani nic jiného. Zvířata budou jíst během celého roku stejně a žádné osvěžující letní nápoje pro psy zatím nikdo nevymyslel.

To je nejspíše i důvodem, proč se setkáváme s POS dlouhodobějšího, permanentnějšího charakteru, a to je určitě velké plus. Firmy se nebojí investovat větší částky do svých stojanů, regálových čel či paletových vystavení, jelikož vědí/doufají, že jejich produkt bude na vzestupu a má dlouhodobý charakter, narozdíl od akčních či sezonních produktů, se kterými se setkáváme v případě potravin pro lidi. Tam mnohdy stačí jednoduché, levné kartonové vystavení, které za pár týdnů skončí v kontejneru.

Co se materiálového zpracování týká, v této kategorii rozhodně vedou přírodní materiály jako je dřevo. Velmi často od klienta slyším nejdůležitější

podmínku a to propojení vystavení s přírodou. Jak toho docílit víc než kvalitním dřevěným (ideálně jen lehce opracovaným) vystavením? Samozřejmě i u zvířecích pochutin je kladen důraz na BIO/ekologickou výrobu a samé zdravé složky uvnitř. A to přeci nelze „zabít“ nějakým kýčovitým brandingem.

Rozhodně by nejen výrobci, ale také obchody či obchodní řetězce měli investovat právě do rebrandingu celých kategorií jako je například petfood. Společný a ucelený koncept pak dodává nakupování naprosto jinou atmosféru.

A jak bylo popsáno výše, lidé své pejsky a zvířátka zbožňují, dobrá reklama v tomto případě zákazníka velmi rychle přesvědčí k tomu, udělat svému mazlíčkovi radost, či mu dopřát ten nejlepší komfort a péči bez ohledu na dopady v jeho peněžence.