Společnost Pantone, jejíž vzorník se na celém světe používá při výběru barev, se připojila ke kampani „Seen+Heard“ švédské značky Intimina. Ta si dává za cíl bořit tabu a stigmata spojená s periodou.

Menstruace je normální součást života a běžná tělesná funkce. Přesto se o ní i během 21. století mlčí, nebo se kvůli různým společenským tabu bere jako něco, za co je třeba se stydět. Další značka, která se snaží tyto zažité pořádky zbořit, je švédský brand hygienických potřeb Intimina se svou iniciativou Seen+Heard. Chce, aby bylo slyšet, že se o tomto tématu mluví bez ohledu na pohlaví. Proto ve spolupráci s The Pantone Colour Institute představila barvu Period (perioda, menstruace). Unikátní odstín červené má reprezentovat proud krve během tohoto období.

„Jsme poctěni tím, že jsme mohli v partnerství se značkou Intimina představit Periodu, sebevědomý odstín červené, která symbolizuje posilující poselství jejich kampaně Seen+Heard. Aktivní, dobrodružná a kurážná barva může lidem, kteří menstruují, dostát pocitu hrdosti,“ uvedla Laurie Pressman, viceprezidentka The Pantone Colour Institute.

„Přestože miliardy lidí menstruují, historicky je to vnímáno jako něco, o čem by se na veřejnosti nemělo mluvit. Toho už bylo dost, je rok 2020. Není už čas na to, aby byla perioda považována za soukromou věc nebo negativní zkušenost? Není na čase upozornit na lidi, kteří z toho dělají stigma nebo předmět posměšků? Neměli bychom společně povzbudit její pozitivní vnímání a zajistit, aby o ní bylo vidět a slyšet? To je přesně to, o co se snažíme,“ řekla globální brand manažerka Iniminy Danela Žagar.

Kampaň navazuje na reklamy ze série #WHileBleeding, které ukazují, že i během menstruace, se „dá zvládnout všechno“ na příbězích osobností, jako je například sprinterka Annie Tagoe.

Facebooku jinou červenou zakázal

Iniciativa s červenou barvou není náhodná. Dlouhodobě se totiž v reklamách na hygienické prostředky spojené s menstruací používá pro ilustraci modrá barva. A když už se nějaká společnost odhodlá použít reálný „odstín periody“, většinou to doprovázejí kontroverze, stížnosti pohoršených diváků či rovnou zákazy vysílání.

Zatím naposledy se to stalo australské značce spodního prádla Modibodi vytvořeném s kreativní agenturou Emotive. Její zakáz Facebook zdůvodnil tím, že se objevily tři nevhodné záběry – ve všech případech šlo o zobrazení menstruační krve. Reklama přitom prý měla ukázat, že perioda je normální, běžná věc.

Šéfka Facebooku pro Austrálii a Nový Zéland Naomi Shepherd uvedla, že video si mohou lidé stále sdílet přes soukromé příspěvky. Spot byl stažen ze sponzorovaných příspěvků, protože pro ně jako pro placené reklamy společnost používá „přísnější standardy“ a nesmějí zobrazovat věci, které by „mohly šokovat“ nebo které se zaměřují na soukromé záležitosti včetně fyzického či mentálního zdraví. „Líbí se mi video, které Modibodi vytvořilo s cílem normalizovat menstruaci, podpořit diskusi a k propagaci spodního prádlo,“ dodala Naomi Shepherd pro magazín AdNews s tím, že ale pravidla sítě neumožňují sdílení reklamy jako placeného obsahu.

Dlouhodobé kontroverze

Své si s kontroverzí užila i značka Libra, která ve své loňské kampani #BloodNormal vzniklé ve spolupráci s agenturou AMV BBDO také použila místo tradiční ilustrační modré červenou, a to nejen při demonstrování savosti vložek.

Tento klip byl podle australské instituce Ad Standards reklamou, na níž si lidé v roce 2019 nejvíce stěžovali. Sešlo se více než 700 stížností, v nichž diváci popisovali reklamu jako degradující, urážlivou, nebezpečnou pro mladé dívky či jako lákavou pro pedofily. Zobrazení krve také připodobňovali k tomu, kdyby byly exkrementy v reklamách na toaletní papír. Mimochodem ani jedna stížnost neuspěla a nebylo jí vyhověno.

V Česku za normalizaci menstruace bojuje například značka Ria. Loni například poprvé do reklamy obsadila muže a představila jejich „vhled“ do problematiky v kampani MENstruace, která vznikla ve spolupráci s agenturou Symbio.

„Kreativa vychází z průzkumů, které ukazují, že mladé dívky se za periodu stydí a je pro ně problém o ní mluvit před kluky. K těm se pak informace dostávají ve zkreslené podobě a současně mají pocit, že jim do toho nic není. Vzájemný ostych vede k vytváření předsudků, které podporují menstruační tabu,“ uvedla tehdy Michaela Pechanová z agentury Symbio. Součástí kampaně byla mimochodem i příručka MENstruace, která poskytuje základní informace formou, která je stravitelná i pro muže. A že to podle odpovědí „silnějšího pohlaví“ v kampani bylo třeba.