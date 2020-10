Media Club, který prodává i reklamu televizi Prima, letos plánuje zdražovat o pět procent. A těší ho čísla sledovanosti. Například Slunečná na televizi Prima začíná Novu porážet i v několika dnech za týden, což mění vnímání klientů i zadavatelů, říkají v rozhovoru Ladislav Dianiška a Vladimír Pořízek z Media Clubu.

Pandemie se prý do byznysu zatím radikálně nepromít­la. Trh však ovlivňuje tolik nových faktorů, že se nezbývá než modlit, aby se podmínky úplně nezměnily. Na otázky MAM odpovídal obchodní ředitel Media Clubu Ladislav Dianiška a provozní ředitel Prima TV Vladimír Pořízek.

Jakým způsobem zasáhly události spojené s pandemií do tvorby smluv?

LD: Myslím, že do vývoje a vyjednávání pandemie teprve zasáhne, zatím nepociťujeme žádné plošné snižování u rozpočtů. Minimálně teď v závěru roku je peněz dostatek. Co se týká té druhé vlny, tak samozřejmě jsou obchody, které jsou objektivně zavřené, tam se snažíme situaci posuzovat individuálně a řešit to například posunutím kampaní. Ale jinak se úplně zásadně druhá vlna zatím neprojevila.

Zaznamenáváte tlaky na větší flexibilitu dohod?

LD: V jednotkách případů ano. Ale zatím se inzerenti většinově chovají tradičně. Nijak nemění své návyky u ročních komitentů.

V posledním kvartálu stoupl zájem o reklamu standardně, s ohledem na Vánoce, nebo je letos něco jinak?

VP: Klasická situace to úplně není, protože velká část peněz, které klienti neutratili v prvním pololetí, se přesunula před Vánoce. Takže nápor je teď obrovský. Není to tak, že by peníze z trhu úplně zmizely. Z toho důvodu, než byl vyhlášen druhý nouzový stav, jsme zatím nezaznamenali velké snižování rozpoč­tů, týkalo se to spíše jednotlivých případů klientů. Uvidíme, co druhá vlna, jaký bude mít vliv na rozpočty.

K jakému navýšení ceníkových cen v příštím roce dojde?

LD: Předpokládáme, že peněz na trhu nebude moc ubývat, takže očekáváme zvýšení cen zhruba mezi pěti až deseti procenty.

Jak udržujete podíl v divácké skupině 15–54 v porovnání s konkurenční TV Nova?

VP: Když se podívám na share Media Club v divácké skupině 15—54, tak celkový balíček Total (včetně TV Barrandov, Atmedia) je nad Novou od dubna letošního roku. A loni půlku roku také. V září jsme měli průměrný celodenní share 36,11 procent v cílové skupině 15—54, v prime time 35,49 procent ve stejné cílové skupině. Rekordní hodnoty dosáhl Media Club i za strategickou cílovou skupinu 15—69 let, kdy byl celodenní share v září 37,87 procent a prime time share 37,34 procenta. Letos je obzvlášť vidět, že se nedaří jen celkový share, ale daří se i kanálům skupiny Prima a některým konkrétním pořadům. Například Slunečná začíná Novu porážet i v několika dnech za týden, což mění vnímání klientů i zadavatelů.

Budete pokračovat s prodejem prostoru TV Barrandov?

VP: Pokud bude TV Barrandov nadále vysílat, tak my ji budeme minimálně pro příští rok prodávat. Je tam ale lehké snížení podílu v bundelu. Museli jsme reflektovat to, že Barrandov dlouhodobě klesá. Žádný jiný důvod za tím není. V Exklusive balíčku zůstává zastoupen třemi procenty, v Total klesl o 5 procent na 15 procent.

