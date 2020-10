Top 10

1. Český olympijský výbor (in-house)

Český olympijský výbor pro novou kampaň využil mediální prostor, který měl rezervovaný pro olympijské hry v Tokiu 2020, jež byly v důsledku pandemie o rok odloženy. Cílem nové celostátní kampaně s názvem Silnější pro život je návrat ke kořenům olympismu a jeho základním hodnotám. Pilíře, o které se kampaň opírá, jsou pohyb, otužování, optimismus, vztahy a odpočinek. Snahou projektu je ukázat, že malé změny pro posílení svého zdraví mohou udělat i lidé, kteří nesportují a také starší lidé, na které kampaň primárně cílí. Na kampani pracovali interní lidé ČOV. Reklamní videospoty natočil režišér Tomáš Mašín.

2. VCCP – K2 Vlastní cestou

VCCP se spojilo s Klárou Kolouchovou a vytvořili logo pro její projekt #Dream2K2. Z kreativní dílny agentury vyšly i plakáty k premiéře filmu K2 Vlastní cestou v pražské Lucerně. Variantou proma k filmu o neobyčejném výšlapu hrdinky Kláry Kolouchové je i neobyčejně vytvořen filmový plakát.

3. Boomerang Communication – Radegast

Plzeňský Prazdroj připravil s agenturou Boomerang Communication novou kampaň pro Radegast Ratar, nejvíc hořké pivo v historii pivovaru. Ve spotu se hrdina příběhu na beskydské samotě setkává s vlkem, který útočí na jeho ovce. Radegast dlouhodobě komunikuje spoty, ve kterých hrdinové překonávají hořké překážky. Tentokrát vykresluje i charakter chlapa, který je postaven před mimořádně hořké rozhodnutí, v němž prokáže svou zralost. Produkovala společnost Armada Films a režií zastoupil Slovák Maroš Milčík.

4. Triad Advertising – Gambrinus

Gambrinus rozjíždí kampaň Kopeme za fotbal, která má malým klubům pomoci se zahájením nové sezony. Značka piva se rozhodla poukázat na roli fotbalu v komunitním životě na vesnici. Akce „Výkopná“ vznikla v Triad Advertising, online a kino spoty zase v produkci STINK Prague v režii Jakuba Koháka. Těžištěm kampaně je krátký film v hlavní roli s Pavlem Horváthem, který obyvatelům vesnice Kytín ukazuje, jak se můžou do “Výkopné” zapojit. Do kampaně Výkopná 2020 se zapojily stovky amatérských klubů, které mohou fanoušci podpořit hlasem. Vítězi získají od Gambrinusu odměny, se kterými můžou uspořádat akci v prostředí místního hřiště.

5. McCann Prague – Vodafone

V rámci nového kreativního konceptu Doba gigová spouští agentura McCann Prague pro operátora Vodafone kampaň na podporu služby Gigabit internet. Více než milion českých domácností a firem se může připojit k nejrychlejšímu internetu v Česku o rychlosti 1 Gb/s a užívat si tak komfort, který jim přináší. Kampaň tak odstartovala celonárodní výzvu na casting Giga rodiny – www.vodafone.cz/gigabit/#casting. Variace spotů vznikla za spolupráce produkční společnosti Procoma a režie Ondřeje Sokola.

6. DDB Prague – CZC.cz

Internetový obchod s elektronikou CZC.cz v nové kampani reaguje na to, že lidé z rodinného rozpočtu kupují jen to, co je potřeba a odkládají pořizování věcí, které si opravdu přejí. Kampaň hlásí, zastavme nadvládu zbytečností, blbosti do koše, zábavu do košíku. Patrik Hezucký, kterého si zákazníci se značkou spojují, se tentokrát proměnil v chytrého hlasového asistenta. Kromě hlavního spotu kampaň doplňují tři produktové. Realizace je z dílny DDB Prague, spoty režíroval Matěj Šámal.

7. Tipsport (in-house)

Největší česká sázková společnost Tipsport spouští novou dlouhodobou kampaň. Zdůrazňuje v ní komunitní prvky svých produktů. Znovu k tomu využívá tváře Tipsportu, špičkové české sportovce, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. Ve spotech tak vystupují snowboardistka Ester Ledecká, fotbalista Bořek Dočkal ze Sparty, beach volejbalistky Bára Hermannová a Markéta Nausch Sluková a další. Na kreativě, kterou si řídila inhouse, sázkovka spolupracovala s freelancery, produkci svěřila společnosti Woobetz, režíroval Jakub Švejkar. Supervizi tvorby spotů za Tipsport měl Rudolf Rokoš.

8. McCann Prague – Billa

Obchodní řetězec Billa spouští v Česku dlouhodobou strategickou kampaň, skrze niž bude budovat a potvrzovat svou roli experta na potraviny a jejich kvalitu. Hlavními argumenty komunikace jsou kvalita a čerstvost nabízených potravin, jejich původ, široký výběr a také vliv potravin na zdraví konzumentů a to vše podepsané novým claimem Když jde o jídlo, Billa myslí na vše. Autorem kreativního konceptu je agentura McCann Prague, o produkci se staral Bistro Films a spoty režírovala Jasmina Blažević.

9. Madmonq (in-house)

Česká značka Madmonq, která vyrábí doplněk stravy pro hráče, uvádí novou limitovanou edici a spouští kampaň #darkmonqstories s názvem „Protože temný chvíle ti dávaj sílu zazářit“. Kampaň reaguje na negativní události, které v poslední době otřásli gaming a streaming komunitou a vysílá jasný vzkaz, každý občas v životě zažíváme temné chvíle, ale je důležité s nimi bojovat. To nás dělá silnějšími. V pěti videích vystupuje pět známých českých streamerů, kteří se rozhodli otevřeně promluvit o svých temných chvílích. A zároveň motivují fanoušky, aby i oni svoje temné chvíle překonali. Myšlenka i kreativa kampaně vznikla kompletně „in-house“.

10. Scholz&Friends Praha – Zaplo

Nebankovní poskytovatel půjček Zaplo Finance mění komunikační koncept. Nově pracuje se sloganem „Tak jo!“, který má fungovat jako zaklínadlo na všechna přání a potřeby klientů, kteří si mohou díky půjčce o trošku zlepšit život. Kampaň připravila agentura Scholz&Friends Praha, spoty režírovalo duo Mugshots pod taktovkou Woobetz. Digitální podporu připravila agentura Fragile.