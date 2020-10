Ať rčení o tom, jak inteligent zvládá chaos, tvrdí o pořádku co chce, jedno je jasné — lidský mozek má rád řád. Kdykoliv se člověk dostane do nepřehledné situace, je mu to nepříjemné a automaticky sahá po mentálních zkratkách. Komfortně se lidé cítí, pokud se snadno orientují, protože se pak mohou soustředit na jiné činnosti, jako třeba rozhodování. A to platí i o místě prodeje, jež je obvykle prostředím prosyceným podněty.

Složitá POP média tak budou ignorována, nebo dokonce zpochybněna. Vyplatí se proto vystavení tvořit tak, aby působila přehledně a přitahovala k sobě kromě pozornosti i zájem o další interakci s nabídkou. Snadnější orientace a přehledné prostředí nepůsobí jen líbivěji, ale nevyvolává v mozku ani potřebu složitých rozpoznávacích procesů. Přehlednost a organizovanost v kombinaci s jasným důrazem na promovaný produkt dovoluje nabídnout také více druhů produktů, aniž by se zákazník cítil přesycen.

Tipy pro lepší výkon POP médií Mozek efektivněji pracuje se skupinami.

Pokud jsou informace organizované a mají systém, zpracuje jich člověk víc.

Strukturované POP materiály s logickým grafickým i obsahovým uspořádáním fungují lépe.

Sortování a seskupování zvyšuje přehlednost, rychlost orientace a následnou interakci

Barevné rozlišení skupin zlepšuje schopnost orientace.

Vertikální segmentace funguje lépe, než horizontální

Lépe fungují vizualizace uspořádané po směru hodinových ručiček.

V dojmu pořádku hraje roli i doplněnost a úhlednost vystaveného sortimentu.

Není nutné vyobrazit v rámci POP média vše možné. S jednoduchou komunikací je totiž snazší předcházet kognitivní tenzi. I v běžném životě platí, že když někdo něčemu nerozumí, snaží se to vysvětlit složitě. Naopak ten, kdo si je v daném tématu či oboru jist, dokáže vše vysvětlit jednoduše. Dobré je na to nezapomínat ani při tvorbě POP médií.

Zatímco první obrázek zobrazuje aplikaci působící přehledným dojmem, na druhém je znázorněna exekuce chaotická, u které se mozek spíš než na nabídku soustředí na dekódování zmatku. Platí, že „méně je více“.

Bez nadměrného úsilí

S jednoduchou komunikační strategií jde ruku v ruce co nejméně komplikovaná navigace zákazníků, a to jak těch „rozhodnutých“, kteří vědí, co jdou koupit, tak „nerozhodnutých“, které impulzivní výběr čeká teprve v prodejně. Rychlá a snadná navigace přispěje k tomu, aby se z rozhodnutých zákazníků nestali nakupující otrávení hledáním. Nerozhodnutí zase ocení, když se nemusí složitě orientovat. POP média by se tak měla zasadit o zjednodušení a zrychlení volby, kterou lidský mozek ocení. Není nic lepšího, než docílit, aby zákazníci z prodejny odcházeli s pocitem, že nakoupili vše, co odpovídá jejich aktuálním potřebám, bez nadměrného mentálního úsilí.

nepřináší benefity jen pro zákazníky, ale i pro maloobchodníky a jejich dodavatele. Podporuje totiž impulzivní chování, zvyšuje vyrušení a zájem o interakci se zbožím a v konečném důsledku pozitivně ovlivňuje prodeje.

Uspořádanost, jednoduchost a z toho plynoucí rychlejší orientace jsou pro nákupní zážitek i výsledný úspěch podpory prodeje důležité a je výhodné na ně při tvorbě i exekuci myslet.