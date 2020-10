Nevládní nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko spouští kampaň, která má podpořit povědomí české a slovenské veřejnosti o systému certifikace Fairtrade a hodnotách, které reprezentuje – spravedlivá odměna za práci, zákaz dětské a nucené práce, pěstování šetrné k životnímu prostředí. Kampaň s názvem Moje férová volba se představí při příležitosti Světového dne důstojné práce.

Kampaň oficiálně začne 7. října. „Lidstvo právě čelí obrovské výzvě. Potýká se s dopady pandemie koronaviru. Dokážeme v této ohrožující krizi myslet ještě na relativně vzdálené pěstitele našich produktů každodenní spotřeby? Jsme přesvědčeni, že i nyní je třeba téma udržitelného nakupování ve společnosti otevírat,“ vysvětluje Hana Malíková, ředitelka Fairtrade česko a Slovensko.

Kampaň podpořili také herečka Zuzana Kronerová a cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Ve videoklipech a v obrazových materiálech představují hlavní podstatu Fairtrade: to, že systém podporuje farmáře z Latinské Ameriky, Afriky a Asie, že jim dává možnost uživit se za důstojných podmínek vlastní prací a pomáhá jim rozvíjet jejich podnikání. „Není mi lhostejné, že i v dnešní době je naprosto běžné, že pěstitelé konvenční kávy nedostávají za svoji úrodu zaplaceno ani tolik, aby pokryli náklady na výrobu, nebo že kakao v západní Africe stále sbírají dva miliony dětí zapojených do nelegální práce,“ vysvětluje své zapojení do kampaně Kronerová.

Ladislav Zibura miluje kávu a pokud si na ni chce pochutnat, chce vědět, že si ji nevychutnává na úkor chudoby pěstitelů: „Fairtrade vnímám jako farmářský trh na dálku. Vím, že nakupuji od pěstitelů, kteří svojí práci dělají dobře – a zároveň mám jistotu, že jsou za ni slušně zaplaceni. To je pro mě návrat ke kořenům etického obchodu.“

Zapojením známých osobností chce Fairtrade Česko a Slovensko přitáhnout pozornost k problémům, které část veřejnosti považuje za příliš vzdálené, nebo o nich vůbec neví. „Chceme apelovat na osobní odpovědnost každého spotřebitele, na to, že svým rozhodnutím při nákupu může každý z nás zásadně ovlivnit životy lidí, díky kterým máme k dispozici potraviny denní spotřeby, například, kávu, čaj, kakao, banány, rýži a podobně,“ vysvětluje Hana Malíková. I proto v názvu kampaně figuruje slovo „volba“, tedy odkaz k vědomému výběru. Hlavní tváře kampaně Moje férová volba nafotil fotograf František Ortmann, držitel několika ocenění Czech Press Photo.

Kampaň bude stát v ČR i na Slovensku především na videospotech a bannerech šířených v online prostředí, například na sociálních sítích (Youtube, Facebook a Instagram), ale i v rámci bannerů a na Google Ads, které se budou zobrazovat vybraným cílovým skupinám na různých webových stránkách. Dále bude zahrnovat inzerci v českých i slovenských lifestylových tištěných médiích, outdoorovou reklamu ve formě citylightů a v některých případech comarketing s obchodními partnery Fairtrade ČS. Všechny komunikační kanály odkazují na kampaňovou stránku mojeferovavolba.cz nebo mojaferovavolba.sk.