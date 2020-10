Televizní moderátorka Lucie Borhyová prodloužila spolupráci s francouzskou automobilovou značkou DS – zůstává tak i nadále její ambasadorkou.

„Spolupráce s DS je naprosto fantastická. Lepší bych si nemohla přát! Mají krásná auta, skvělý servis, všichni jsou velmi milí a myslím, že jsme si perfektně sedli a spolupráce nám ve všech oblastech klape,“ hodnotí spolupráci Lucie Borhyová a přidává i své dosavadní zkušenosti s vozem, „Vyzdvihla bych jednoznačně krásu karoserie i interiéru, neomrzel mě ani maličko, což se jinak může u výrazného designu snadno stát. Auto je příjemné, pohodlné, skvěle se mi řídí, jako by mi bylo ušité na míru.“

Do května jezdila rok s DS 7 Crossback, nyní zkouší další vývojový stupeň modelové řady – DS 7 Crossback e-tense 4×4.





„Doma teď dobíjím mobil, tablet, počítač a nově i auto. Je to velmi snadné, zvládne to v pohodě každý. Auto se mi nabije přes noc, a protože to mám do práce 25 kilometrů, stačí mi většinou na cestu tam i zpět právě dojezd na elektřinu, takže teď tankuji opravdu velmi zřídka.“

Kromě svých moderátorských aktivit se Borhyová také intenzivně věnuje práci ve své nadaci Lucky Be, která ve spolupráci s oddělením neonatologie v Nemocnici Na Bulovce pomáhá předčasně narozeným miminkům. „S Lucií Borhyovou jsme na stejné vlně, za což jsem velmi ráda. Je skvělé, že jako ambasadorka reprezentuje naši značku na společenských akcích, ale stejně tak je pro nás důležitý i její upřímný charitativní přesah a starost o ostatní,“ dodává ke spolupráci Martina Bedrnová, ředitelka značky DS.