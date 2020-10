Linda Petrová

⭐⭐⭐⭐⭐

Sladkosti jako objekty a cukráři jako odborníci, kteří je vyrábějí. Vkusná, uměřená a designově vydařená prezentace s nápadem. Na první pohled je vidět, že nejde o množství, ale o kvalitu. A to už je pro malý hříšek obhajitelné.

Anna Brůžková

⭐⭐⭐⭐

Toto je styl dnešní doby. Jednoduché, minimalistické. Kombinace studeného betonu a teplého dřeva. Pár barev a konec. U těchto provozoven kolikrát člověk z venku ani nepozná, co si uvnitř může zakoupit, což vzbuzuje zvědavost. Pro mě moderně vybavené místo, s dobrým nápadem. Vytvářet originální cukroviny přímo před zraky zákazníků je určitě novinka, kterou mnoho lidí ocení. Je to totiž tzv. nákup se zážitkem, a to je v dnešní době ta přidaná hodnota.