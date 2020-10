Vedení komunikace společnosti Etnetera Group převzala Rita Gabrielová. Jejím úkolem bude nejen aktivní komunikace s médii a veřejností, ale také nastavení skupinové komunikační strategie profilující značku Etnetera Group na trhu. Společnost se specializuje na zakázkový vývoj webových a mobilních aplikací, kreativního digitálního obsahu a webové i datové analytiky.

Rita Gabrielová přináší do Etnetera Group zkušenosti nejen z oblasti IT – v letech 2005 až 2010 vedla komunikaci Seznam.cz -, ale také financí, farmaceutického průmyslu či retailu. Do Etnetera Group přichází z Globusu, kde v předchozích letech vedla korporátní komunikaci a CSR projekty.

„Naším současným úkolem je nastavení strategické komunikace celé skupiny, kterou představují společnosti Etnetera, Etnetera Motion a Etnetera Activate. Jsme přesvědčeni o tom, že právě dlouholetá aktivní spolupráce s médii i zkušenost s vedením korporátní komunikace, kterou Rita reprezentuje, jsou pro splnění této mise klíčové,“ říká Martin Palička, CEO skupiny Etnetera Group.

Gabrielová vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a svou mediální praxi zahájila jako reportérka zpravodajství TV Nova. V roce 2017 vystudovala postgraduální program na European School of Business & Management, zaměřený na Leadership.

