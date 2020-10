Hračkářství Hamleys, které svůj obchodní model opírá o zážitky a atrakce v prodejně v pražském centru v ulici Na Příkopě, otevře ve svých prostorách vůbec první arkádovou hernu Gamestate ve Střední Evropě. MAM to sdělila marketingová ředitelka Karolína Steinerová po podpisu smlouvy.

Nizozemská rodinná společnost Gamestate má své zábavní provozovny například v Amsterdamu či v Haagu a Prahu má podle Steinerové v hledáčku už dlouho. „Cílíme na návštěvníky ve věku od osmnácti do pětatřiceti let. Otestujeme menší koncept ‚City’, pokud by to dobře fungovalo, můžeme se postupně dostat i na hernu velikosti ‚State’. Návštěvníci se mohou těšit na moderní hry, nikoli retro stroje,“ říká Steinerová podle které nyní bude hodně záležet na opatřeních souvisejících s pandemií. Otevření je zatím naplánováno na začátek prosince, ale datum se ještě může podle vývoje posunout.

Hamleys uvolní konceptu Gamestate zhruba 350 m2, a to na úkor plochy s hračkami. Na ty se firma dále specializuje, zábavní složka by ale měla narůstat na významu. Stejně jako orientace na teenagery a mladé dospělé, čemuž dlouhodobě jedno z nejstarších hračkářství na světě přizpůsobuje svůj sortiment.





Prodejnu v centru metropole na jaře významně poznamenal úbytek turistů, který přetrvává. Následně se firmě podařilo dojednat příznivější podmínky s provozovatelem a zaměřila se i na rozšiřování svého e-shopu Jabadaba.cz.

Gamestate bude hernu provozovat sama. Na stejném principu funguje i spolupráce s dalšími vlastníky atrakcí v Hamleys. Arkádové hry nabízí například ještě v ArcadeHry.cz Aréna v Unhošti. V tomto případě se ale jedná o retro hry, které lákají spíše starší ročníky.