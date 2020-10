Moderní byznys poprvé zažívá ekonomickou krizi, kterou způsobila pandemie a obavy lidí o zdraví. Přináší problémy, na než se ne vždy dají použít postupy známé z předchozích recesí. Například doporučení neustoupovat z inzertních pozic a nepřicházet o share of voice a tím i podíl na trhu nemohly využít společnosti, jimž se kvůli uzavírání celých států rozpadly dodavatelské řetězce, protože by nemohly na trh dodávat své produkty.

Reklamní kampaně se musely rychle upravovat v reakci na aktuální dění a koronakrize značkám stále způsobuje nové a nové problémy, které vyžadují inovativní řešení. S nimi mohou přijít hlavně stratégové, ať už stojí na straně brandů, agentur nebo na volné noze. Jenže v době ekonomických dopadů koronakrize za ně klienti nechtějí utrácet a agentury škrtí výdaje nebo dokonce propouštějí.

Na paradoxy, jimž jsou tito experti vystavováni, upozorňuje poslední studie výzkumné společnosti WARC (World Advertising Research Center) Future of Strategy 2020, která vznikla na základě průzkumu na přelomu května a června mezi 1200 seniorními stratégy z celého světa. Podle 69 procent z nich koronakrize zásadně změní to, jakým způsobem fungují agentury. Mezi to patří i rostoucí důležitost stratégů, zhruba 72 procent klientů jejich služby potřebuje pro řešení aktuálních problémů. Na druhou stranu ale na fungování jejich týmů v 63 procentech případů dopadají úspory klientů kvůli pandemii koronaviru.

Jako Love Island

„Díky spoustě příležitostí pro nás vypadá aktuální situace na první pohled fantasticky. Ve výsledku se ale snižují výdaje, není odvaha nabírat lidi a neinvestuje se do vzdělávání,“ shrnul minulý týden během online konferencí WARC situaci Rob Campbell, někdejší hlavní stratég pro region EMEA v agentuře R/GA spadající do skupiny Interpublic, který je od července na volné noze.

