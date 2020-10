Rádio Evropa 2 vysílalo svou Ranní show s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým bez zpěvu. Beze slov zazněla například Bohemian Rhapsody od skupiny Queen nebo Amerika od skupiny Lucie. Moderátoři to odůvodnili nouzovým stavem.

V rámci nouzového stavu platí zákaz zpěvu například na školách či v opeře a muzikálech. „Mohli bychom našim posluchačům ukázat, jak by to vypadlo, kdyby byl opravdu zákaz zpěvu, jak je to v pohádkách. Jako například v pohádce Sůl nad zlato, kde vaří vše bez soli,“ řekl na úvod vysílání Leoš Mareš. Následně celou show od šesti do devíti hodin prostupovala pouze hudba bez zpěvu.

„Hrajeme, protože jsme hudební rádio, ale platí zákaz zpěvu,“ všem vysvětlil Leoš Mareš. Na závěr zahrálo rádio Českou hymnu, kterou dle slov moderátorů mají všichni rádi se zpěvem i bez něho.

Celý záznam je k dispozici ZDE.