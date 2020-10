ADVERTORIAL Již více než měsíc nabízí společnost MetroZoom exkluzivní novinku, která klientům poskytuje zcela nové možnosti komunikace v metru.

Firma MetroZoom spustila od září v pražském metru síť 32 nejmodernějších digitálních CLV panelů. Klienti tak mohou poprvé vyzkoušet sílu digitální reklamy i v tomto prostoru. Na to, co vše umožňuje a jaké jsou plány do budoucna, jsme se zeptali jednatelky firmy Dany Svobodové.

Jaký jste u klientů zaznamenali zájem o digitální CLV?

Byl obrovský, za což jsme samozřejmě rádi. Potvrzuje to skutečnost, že digitální venkovní reklama v metru chyběla a klienti se o ni zajímají. Během prvního týdne, kdy jsme digitální CLV zařadili do nabídky, jsme měli vyprodánu téměř celou kapacitu na jeden měsíc.

Čemu to přisuzujete?

Především vysoké variabilitě digitálních CLV ploch. Díky ní mohou klienti komunikovat třeba jeden jediný den a mohou měnit vizuály podle své potřeby v přesně stanovené datum a čas. Stejně tak jim umíme nasazovat spoty podobně jako v televizi v týdenním rytmu, propagovat více produktů od jedné či více značek v rámci jednoho nakoupeného času nebo dynamicky komunikovat jiný produkt ráno, jiný odpoledne nebo večer. A trefou do černého byl určitě výběr 21 stanic metra, kde jsme síť prvních 32 panelů odstartovali. Společně s možností výběru tří propracovaných sítí.

Jaké to jsou?

Jde o Centrum, Shopping a Max. První jmenovaná cílí na centrum Prahy a nejfrekventovanější stanice metra, síť Shopping míří na cestující v blízkosti nákupních center, kde ideálně může ovlivnit jejich nákupní chování. Max je největší a zahrnuje všech 21 stanic metra, kde jsme digitální CLV spustili.

Digitální reklama zažívá celosvětově boom. Je tomu tak i v Česku?

Dana Svobodová, MetroZoom

Vnímáme, jaký rozmach digitální venkovní reklama celosvětově zažívá. Chtěli jsme proto i našim klientům nabídnout nejmodernější technologie pro prezentaci jejich produktů i značek, a s tím spojené nové možnosti při plánování kampaní. A vzhledem k jejich zájmu, ten boom evidentně začíná i zde. CLV v metru navíc poskytuje možnost propojení s naší sítí digitálních obrazovek na nejvytíženějších komunikacích v Praze a na vlakových nádražích. V rámci jedné kampaně tak mohou klienti synchronně zasáhnout cestující v metru, na nádražích i dopravních uzlech.

S jakou frekvencí se spoty mohou zobrazovat?

Desetivteřinové spoty se opakují se základní frekvencí jedenkrát za minutu. Exkluzivní výhodou pak je i omezené množství klientů na nosiči. Na jednom digitálním CLV se mohou zobrazovat spoty maximálně šesti zákazníků.

V čem je podle vás výhoda digitálních CLV oproti klasickým?

Ve zmíněné flexibilitě nasazování spotů, která je podobná spíše televizním reklamám. A samozřejmě, pokud se podaří připravit chytlavý spot, tak z digitálního CLV doslova nespustíte oči. To podporuje i nejmodernější 4K Ultra HD rozlišení. Další výhodou je fakt, že klienti mohou využít animace, které již mají připravené pro sociální sítě. Podle výzkumů, které máme z Velké Británie, navíc digitální venkovní reklama posiluje interakci s publikem až o 60 procent a o 24 procent navyšuje počet zhlédnutí kampaně.

Poskytujete k digitálním CLV i nějaká data o zásahu cílové skupiny klienta?

Před nedávnem jsme ve spolupráci s O2 Media rozšířili možnost chytrého plánování kampaní pomocí nástroje BigPlan i do pražského metra. Nově tak celoevropsky unikátní systém umí zákazníkům sestavovat nejefektivnější kampaně přesně pro klientovu cílovou skupinu a poskytnout k ní standardní mediální ukazatele, jako jsou reach, imprese, frekvence, TRP a CPT.

Když je o tuto novinku takový zájem, chystáte její rozšíření?

Ano, již brzy se mohou klienti těšit na dalších osm digitálních CLV. K dispozici jim tak pro jejich kampaně bude rovných 40 ploch v celkem 24 stanicích metra.