Kampaň německé mediální skupiny Deutsche Welle na podporu projektů týkajících se svobody slova a lidských práv se ironicky ospravedlňuje všem autokratickým politikům za to, že jim svými aktivitami způsobuje bezesné noci.

Používání nepřiměřené síly proti opozici i protestujícímu lidu v Bělorusku. Útoky na novináře v Rusku, ale i dalších zemích. A třeba i slovní útoky politiků premiérů a prezidentů v zemích Západu od Evropy po USA, kteří sklouzávají k autokratickým tendencím. Na ty všechny se dá vztáhnout od konce září běžící kampaň Deutsche Welle, německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti určené pro vysílání do zahraničí. Spot z díla agentury Nylon Film nese název Insomnia (Nespavost) a sleduje staršího muže, který se během noci prochází prázdným rozlehlým palácem. Nikdy mu není vidět do obličeje, a tak za něj dá dosadit prakticky jakýkoli politik. Reklama si vystačí beze slov, jen s doprovodem baladické písně, v níž se zpívá o tom, že „není spánku, není klidu“. Až na konci se objeví slogan, v němž Deutsche Welle vzkazuje: „Omlouváme se za ty probdělé noci, autokraté“.

Video je věnováno objektivnímu zpravodajství po celém světě. „Naší misí je poskytovat informace nezávisle a nestraně lidem na celém světě, zvlášť co se týká regionů, kde je přístup ke zpravodajství omezován,“ uvedl generální ředitel Deutsche Welle Peter Limbourg.

Kampaň odkazuje na speciální webovou stránku freespeech.dw.com představující projekty na ochranu svobody slova a lidských práv, jimž se německá organizace věnuje a rozšiřuje je do více než 180 zemí světa. Jde mimo jiné o nástroje, které pomáhají obcházet cenzuru či ocenění Freedom of Speech Award.

Insomnia má šanci stát se další z ceněných kampaní, které se zabývají tématikou svobody slova a nezávislé žurnalistiky. V loňském ročníku soutěže ADCE Awards například získal speciální ocenění European Star Award projekt pro nejvýznamnější finský list Helsingin Sanomat od agentury TBWA\ Helsinki. Ten upozorňoval na stále více oklešťovanou svobodu tisku a běžel během summitu mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Cestou z letiště je doprovázely vizuály s příklady, jak omezovali média, a se sloganem „vítejte v zemi svobodného tisku“.

Rovněž v loňském roce pak získala jednu z Grand Prix v soutěži Epica Awards kampaň agentury Åkestam Holst pro švédský deník Pressbyrån-Expressen s názvem Without the Whole Picture, která byla uvedena na Světový den svobody slova. Tvořily ji tři fotografie, které se zapsaly do historie. Snímek Jeffa Widenera z Náměstí nebeského klidu z roku 1989, snímek Kima Phuc Phan Thia z války ve Vietnamu nebo fotografie Nilüfer Demirové z roku 2015, která zachycuje mrtvého syrského chlapce na pláži v Bodrumu. Z fotografií použitých pro kampaň však byli vyretušováni hlavní aktéři a přidán text o tom, že kdo nemůže vidět celý obraz, nezná kontext.