Jako první publikace vydavatelství Premium Media Group vyšla začátkem října kniha Czech it Out věnována stylovému cestování po České republice, klade si za cíl podpořit domácí cestovní ruch. Doprovází ji stejnojmenný účet na instagramu, jenž bude doplňovat aktuality.

Lokální hotely, penziony, alternativní zážitková ubytovací zařízení, zajímavé restaurace, bary, vinařství či bistra představuje na 232 stranách kniha Czech it Out. Titul je členěn do čtrnácti sekcí podle krajů a představuje 82 lifestylových destinací napříč zemí. Vznik projektu inspirovala aktuální situace panující kolem omezování možností cestování do zahraničí.

„Chtěli jsme našim čtenářům v reakci na zvýšený zájem o domácí cestování nabídnout uceleného průvodce Českou republikou v prémiovém a luxusním segmentu, na který se specializujeme. Velkým cílem pro nás rovněž bylo mediálně nejpřirozenějším způsobem podpořit podnikatele v cestovním ruchu, který v pandemii patří mezi nejzasaženější,“ přiblížila ideu za Czech it Out Zuzana Melicharová, CEO Premium Media Group.

Melicharová už dříve pro časopis Marketing & Media naznačila, že vydavatelství, které se také věnuje vydávání firemních publikací, během krize způsobené pandemií koronaviru hledalo nové byznysové příležitosti a díky nim dosáhne plánovaných ekonomických výsledků. „Nejistotu, která provázela celé karanténní období, s odstupem času vnímám jako katalyzátor, díky kterému jsme ve vydavatelství začali generovat nové nápady a projekty, zároveň jsme se však i v tomto inovativním procesu drželi základního know-how, které máme. Tahle cesta se projevila jako správná, výsledky za rok 2020 tedy očekávám podle původního plánu,“ uvedla Melicharová v polovině srpna.

Novou knihu vydavatelství podpoří ještě obsahovou kampaní ve svých časopisech a na webových portálech. K projektu byl zároveň spuštěn instagramový účet @czech.itout, který má ambice dál rozvíjet téma českého cestování a gastronomických zážitků a přinášet aktuality z této oblasti. Během začátku října nasbíral účet prozatím 120 sledujících.









„Czech itOut se profiluje jako reprezentativní tablebook, zakládá si na minimalistické grafice a sofistikované typografii, reprezentativních fotografiích od významných českých i zahraničních fotografů a samozřejmě i na výrazné stylistice,“ doplnila Jitka Krulcová, publisherka Premium Media Group. Za grafickou podobou titulu a návrhem loga projektu stojí art director Richard Alexander. Vydavatelství bude knihu distribuovat do vybraných hotelů a restaurací, partnerských showroomů, na řadu cestovatelských bodů zájmu a přes svůj e-shop.

Ještě letos Premium Media Group vydá další knihu, tentokrát zaměřenou na architektonická studia. Publikace vyjde pod záštitou uznávaného oborového magazínu Architect+, jejím autorem bude jeho šéfredaktor Matej Šišolák a na fotografiích spolupracuje Alžběta Jungrová. Knižními tituly se Premium Media Group hodlá zabývat i nadále.

Časopis Architect+ vzniká pro společnost Architect Plus, která rovněž spadá pod vydavatelství Premium Media Group. Časopis letos získal třetí místo v soutěži Fenix content marketing v kategorii B2C časopisů a druhé místo v oborové kategorii Best in real estate. Třetí místo ve stejné kategorii získal další z magazínů Premium Media Group, magazín Art of Living. Druhé místo v oborové kategorii Best in bankovní sektor a finance pak získal další časopis z portfolia vydavatelství The Black Tie, jenž vzniká pro Raiffeisenbank.