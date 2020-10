Potten & Pannen — Staněk testuje outletovou prodejnu a vyhlíží místo pro nové „komunitní centrum“. Lidé se v krizi více zaměřili na vaření a stolování.

Česká firma s dlouholetou tradicí objevuje nové koncepty a segmenty. Zároveň pokukuje po trzích za hranicemi Česka a Slovenska. „Nejprve nás čeká kompletní digitalizace společnosti,“ říká Zbyněk Janyška, marketingový a obchodní ředitel Potten & Pannen — Staněk.

Lidé se v pandemii více zdržují doma a více vaří. Ukazuje se to na tržbách?

Když jste doma, tak saháte na nádobí dennodenně a vlastně zjistíte, že upgrade je na místě. I já se ženou jsme během nouzového stavu docela podstatně obměnili kuchyň. Tržby nám v té době vyskočily až na čtyřnásobek průměrných prodejů. U našich zákazníků se ale krásně ukázalo, že byť jsou v pozitivním slova smyslu závislí na našich kamenných prodejnách a mají tam velmi dobré vztahy s obsluhou, někdy i dlouhé roky, tak se po dobu uzavření prodejen bez problémů přesunuli do online. Pomohli jsme tomu i našimi aktivitami na sociálních sítích, jako #vartedomavklidu, pod kterým jsme sdíleli tipy na recepty od zaměstnanců a šéfkuchařů z naší Gourmet Academy, přidali jsme live chat v e­‑shopu a WhatsApp konzultace s manažery prodejen. Tak jsme nezůstali jen v rovině prodeje, ale šli jsme blíž k naším zákazníkům, což se ukázalo jako krok správným směrem.

Ovlivnil vás propad ve svatebním byznysu a v HoReCa?

Ano, svatebního byznusu a HoReCa segmentu se restrikce dotkly asi nejvíce. Svatební sezona u nás vrcholí právě s nástupem jara a trvá do léta. Našim zákazníkům tzv. wishlisty nabízíme, není o ně ale takový zájem, jak to známe z Ameriky. Letos jsme zkoušeli i kolaborace se svatebními koordinátory, ale byznysově to moc nefunguje. Co se týká HoReCa, tak zde jsou pro nás zajímavější individuální spolupráce. Například loni jsme pomáhali vybavovat restauraci Červený Jelen (skupiny Hospodska) nebo restauraci U Matěje (Jan Punčochář). Nejde o masové prodeje produktů, ale spíše o projektové řízení.

Jak moc ztrácely kamenné prodejny?

Většinou do třiceti procent. Největší propad byl v pražském Palladiu, kvůli absenci turistů. Nicméně nevyhnulo se to ani našim prodejnám v centrech mimo Prahu — Brno Vaňkovka nebo Olomouc Šantovka. Nyní se snažíme zase rychle dostat do správných čísel. Výhoda byla, že jakmile jsme otevřeli, zákazníci se okamžitě vraceli a v květnu a v červnu jsme už byli na dobrých číslech. Hodně to bylo o individuálních provozovatelích obchodních center. Každý měl jiný přístup, což bylo náročné zkoordinovat. Nemohu si ale stěžovat. Meziročně jsme na 102 procentech v kamenných prodejnách. U online na 224 procentech. S tím samozřejmě souvisela zvýšená zátěž na obsluhu, expedici… Bylo to hodně náročné. Potvrdilo se nám, že jsme udělali dobře, když jsme se před rokem a půl začali více věnovat e­‑commerce.

Foto: Vojtěch Resler