Čech má ikonickou helmu, Jágra poznáte i v kostýmu kuřete. Ale takových sportovců moc není, říká Pavel Hacker z Livesportu.

FlashScore.com je zahraniční verze Live‌sport.cz v České republice přinášející nejrychlejší sportovní výsledkový servis. Vlajková loď funguje už téměř patnáct let a dlouhodobě vede komunikační linii, jejíž globálním ambasadorem je Petr Čech. „Uvažujeme ještě o spojení s jedním známým jménem, o kterém si myslíme, že budeme fungovat podobně,“ říká brand manažer Livesportu Pavel Hacker.

Livesport letos navázal partnerství s tuzemským florbalem a kromě pronikání do dalších populačně bohatých zemí spouští kampaň na službu rychlých zpráv ze světa sportu FlashSport a také FlashNews, agregátor zpráv ze zpravodajství i sociálních médií.

Plánovaná globální kampaň s Petrem Čechem byla vlivem covid odložená. Kdy ji spustíte?

Čekají nás ještě s Petrem dotáčky, ale kvůli nynější situaci se to stále posouvá. Ambicí je spustit ji v příštím roce s velkou sportovní událostí, tak snad už půjde o sportovně normální rok. Vstupujeme do hlavní fáze rebrandingu FlashScore jako produktu, máme připravené nové logo. Čeká nás hodně kroků v oblasti designu, které ponesou kampaň v příštím roce. Půjde o určitý facelift, aby identita odpovídalo tomu, na čem se ve firmě pracuje. Vytvořilo ji londýnské Design.studio, které je známé sportovním fanouškům tím, že vytvořilo identitu anglické Premier League nebo portálu Airbnb. Patří mezi absolutní světovou špičku.

Jak se vyvíjí návštěvnost? Narážíte už v oblasti sportovního servisu na limit růstu?

Blížíme se magickému číslu sto milionů uživatelů u aplikace FlashScore. Primárně je uživatelská základna hlavně z Evropy a z Ruska. Geograficky máme obrovský prostor k růstu. Projekt si našel cestu třeba k lidem v Indonésii, v arabských zemích, přitom tam oficiálně nepůsobíme. Nemáme moc uživatelů v Indii, kde by číslo hned mohlo poskočit o několik stovek milionů. V mnoha zemích lidem zakazují řadu věcí spojených se sportovním fanděním třeba i náboženské doktríny, to jsou například zmíněné arabské země, ale lidé to samozřejmě obcházejí a navštěvují stránky Flashscore.com. Další příkladem je Írán.

Co oblast podpory e­‑sportu, ve které mnozí vidí velký potenciál? Obzvlášť nyní, když budoucnost řady sportovních akcí je stále nejistá.

E­‑sport vnímám podobně jako situaci kolem sociálních médií na počátku tisíciletí. Podobně jako sociální média, která zpočátku řada firem ignorovala a dělala si z nich legraci, také u e­‑sportu se nyní hledají cesty, jak jej více marketingově využít z hlediska třeba virtuálního zboží nebo využití inzertních ploch v online prostředí her. Trh je hlavně v USA a jihovýchodní Asii, ale tam zase není taková kupní síla. Vydělat peníze investované do e­‑sportu v jihovýchodní Asii je proto poměrně obtížné. Pak je čínský trh, který je specifický výrazným podílem mobilních aplikací a RPG her. Většině značek se na čínských platformách zatím nepodařilo prorazit. Inzerovat na Tencentu nebo Weibo je něco jiného než v případě Facebooku a Googlu. Uživatelé mají jiný vkus i pro design. Je to těžká cesta.

Je tedy ten deklarovaný boom zájmu o e­‑sport značně nadnesený?

V rámci FlashScore jsme viděli, že „malé sporty“, jako například stolní tenis, byly schopny v atraktivitě pro fanoušky porážet i oblast e­‑sportu. Všichni si říkali, že je lockdown v polovině světa, lidé sedí doma a musí být obrovský boom e­‑sportu, ale zase tak jednoznačné to není. Je otázka, kolik lidí zajímá výsledek a kolik samotný průběh a obsah vytvořený během hraní. Samotný přenos také není extra vizuálně přitažlivý, v areně sedí třeba dvanáct lidí v tričkách se sluchátky před počítači a hodiny hrají. Atraktivita zásadně stoupne ve chvíli, až se naučíme e­‑sport divácky opravdu atraktivně přenášet. Víme, jak zajímavě natáčet fotbalové a hokejové přenosy, u e­‑sportových je třeba zapracovat a najít lepší diváckou podobu. Další možností je využití influencerů a hráčů, ale myslím, že narozdíl od Petra Čecha se pro kampaň využít nedají, protože je lidé na ulici jednoduše nepoznají.

Fotbal, hokej či basketbal stále plodí největší hvězdy. Máte v plánu globální spolupráci s další marketingově vhodnou sportovní ikonou?

Pokud máte globální ambice, potřebujete, aby danou hvězdu znali lidé na cílových trzích. Na světě je podle mě takových sportovců maximálně stovka. A v Česku jen pár. Ač to zní divně, tak Petr má marketingovou výhodu i díky své helmě, protože si ho s ní hned každý spojí. Jaromíra Jágra každý ihned pozná, ať je ve výstroji nebo v obleku nebo v kostýmu kuřete, pokud je mu vidět hlava. Když jdete jednat s Eurosportem a oni vědí, že ambasadorem značky je Petr Čech, hned to vypadá jinak a dveře se otevírají rychleji. Uvažujeme ještě o spojení s jedním známým jménem, o kterém si myslíme, že bude fungovat podobně.

Foto: Vojtěch Resler