Módní společnost About You zahájila 22. října spolupráci se zpěvákem Benem Cristovao, a rozšiřuje tak koncept spolupráce idolů v České republice.

Ben Cristovao se stal první českým mužským idolem značky About You, kterého firma zvolila kvůli jeho cílové skupině. „Bylo pro nás důležité vyjádřit při focení Benův osobitý styl. S našimi idoly nám jde vždy především o to zdůraznit jejich vlastní styl. Česká republika je jedním z našich prioritních trhů, proto spoléháme na Bena jako náš první mužský idol a brzy s ním představíme také capsule kolekci,“ vysvětluje Elena Reudenbach, Team Lead Relationship Marketing manažerka společnosti About You.

Spolupráce s idoly About You je založena na principu, díky kterému se mohou zákazníci nejen inspirovat svými oblíbenými hvězdami, ale dokonce jejich looky nakupovat. Módní internetový obchod tímto následuje jeden ze svých základních principů, a to vytvořit inspirativní a osobní nákupní zážitek.

Pro přiblížení streetstylu a městské atmosféry sloužilo jako vhodná kulisa pro focení parkoviště v Hamburku.

„Focení s About You byla velká zábava a jsem opravdu šťastný, že mohu být prvním mužským idolem About You v České republice. Jsem rád, že mám příležitost lidi inspirovat nejen svou hudbou, ale také svým stylem. Těším se na další spolupráci. Společně si užijeme ještě spoustu zábavy, slibuji!“ říká zpěvák, který bude Českou republiku reprezentovat v soutěži Eurovision Song Contest 2021, a zároveň profesionální zápasník v brazilském jiu jitsu.

Celá spolupráce bude probíhat na aboutyou.cz od 22. října a bude podporována sociálními médii. Kreativní vedení a produkce spolupráce byly kompletně řízeny a realizovány interně ve společnosti About You.