Hospodářská komora České republiky a komunikační agentura COT group spouštějí do ostrého provozu nový zpravodajský web Komora+, jehož obsah budou tvořit živnostníci a firmy. Je určen hlavně více než 16 tisícům členů Hospodářské komory a podnikatelským svazům, asociacím, klastrům a řemeslným cechům, které zastřešuje.

Web má přinášet vybrané novinky z prostředí domácího podnikatelského prostředí. Primárně se bude soustředit na události v hospodářství a na novinky z oblasti legislativy, financí, personalistiky a dalších oblastí, s nimiž se podnikatelé při své každodenní činnosti setkávají. Nedílnou součástí stránky budou proto i pohledy z praxe, expertní názory, analýzy, studie a vzdělávací materiály.

„Internetová stránka bude v první etapě přinášet našim členům informace o činnosti a aktivitách Komory ve všech regionech i zásadní zpravodajský obsah, který se týká podnikání. Nadstavbou budou expertní materiály, analýzy, studie i pohledy z praxe, které pomohou majitelům i manažerům orientovat se v odborných tématech a sledovat trendy,“ říká k webu prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Počítá se s prémiovým obsahem

Hospodářská komora spolu s agenturou COT, která pro Komoru vydává tištěný magazín, připravovala portál od letošního května. Technologická agentura Fresh Services je autorem technického řešení.

„Stránku chápeme v širším kontextu jako univerzální komunikační kanál. Vždyť český byznys má své úspěchy i své problémy, o kterých by se mělo vědět. Na půdě Hospodářské komory a obecně i v celém firemním prostředí se odehrává také řada akcí, které zaslouží publicitu, ať jsou to semináře, konference, výstavy či veletrhy, ale také expertní debaty, diskuse a polemiky. Do budoucna připravujeme i webináře, podcasty a streamy, které mohou zajímavý obsah v moderní podobě kdykoliv přenést pohodlně k tisícům zájemců,“ nastiňuje jednatelka agentury COT Eva Frindtová, jakým směrem se má rozvoj webu ubírat.

Stránka je přístupná všem uživatelům bez registrace. Členům Hospodářské komory bude veškeré funkce a obsah nabízet bezplatně, v budoucnu se počítá s placeným prémiovým obsahem.