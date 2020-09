Od ekonomické krize v minulém desetiletí některé společnosti od nakupování dárků upustily a buď lidem věnují vlastní produkty, nebo své služby a benefity typu školení či příspěvku na posilovnu. Jiné ale nakupují dary k významným událostem ve firmě a více se zajímají i o takzvané startovací balíčky pro nastupující zaměstnance.

Například též technologická společnost Cleverlance při stěhování do nových kanceláří v Brně v roce 2018 obdarovala zaměstnance setem s kancelářskými potřebami i tričkem s vtipným nápisem.

„Poptávka po uvítacích balíčcích v Česku rapidně roste. Firmy si uvědomují, že zaměstnanci jsou pro ně nepostradatelní. Nejčastěji vybírají sety produktů, které si pak samy kompletují,“ uvádí za společnost Reda její marketingový koordinátor Martin Vejmola.

Martin Vejmola, Reda

V balíčku pro zaměstnance se nejčastěji dá najít klasika, jako jsou poznámkové bloky či zápisníky, psací potřeby, hrnečky, lanyardy, stejně jako firemní trička a další oblečení. Velké firmy a startupy pak volí i netradiční sortiment zahrnující elektroniku, batohy či předměty pro sport.

Přednost mají věci, u nichž je znát důraz na design i užitnou hodnotu. „Důležité je i balení balíčku, které musí zaujmout a zaměstnance potěšit,“ upozorňuje Marek Pivka ze společnosti Reklama centrum.

Dárky se přizpůsobují i pozici zaměstnance. Manažerovi se hodí něco jiného než člověku z výroby. „Jeden klient opakovaně nakoupil pracovní kalhoty, džíny od značky Dickies, zaměstnanci je prý nosí i mimo práci ve svém volném čase,“ tvrdí Petra Komárková, jednatelka společnosti L-Shop-Team. To je ostatně jeden z prospěšných efektů dárků. Pokud je lidé používají i mimo práci, stávají se chodící reklamou na svého zaměstnavatele.

Petra Komárková, L-Shop-Team

Je ale třeba myslet i na to, aby firemní logo nepůsobilo jako pěst na oko. Ve skladbě i designu darů pro zaměstnance by se zároveň měla odrážet filozofie firmy, s níž se zaměstnanci ztotožňují. „Ideální balíček je takový, na němž je znát, že si s ním někdo dal práci. S klienty probíráme vše od rozpočtu až po firemní kulturu, to vše s výběrem a kreativitou pomůže,“ shrnuje Karolína Čermáková ředitelka Bontonfilm Promotions.

S nástupem září už také mnoho firem začíná řešit vánoční dárky pro zaměstnance a klienty. Trendem posledních let jsou potravinové sety či předměty odkazující na vánoční a novoroční tradice. Zadavatelé stále více oceňují i servis, kdy jim například prodejci reklamních předmětů vyrobí online katalog na míru, zajistí kompletaci i adresnou rozesílku. „Pro klienty jsme připravili na našem e-shopu online konfigurátor dárkových balíčků — sestavit si je budou moci od výběru produktů, velikosti balíčku, jeho balení až po personalizaci včetně vlastního věnování,“ uvádí Vejmola z Redy.

Foto: Asociace společenské odpovědnosti