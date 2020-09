Zakládající členové Asociace hudebního průmyslu České republiky

– ABF, a.s.

– AV MEDIA EVENTS, a.s

– BACH – Brněnská asociace clubové hudby, z.s.

– Bestsport, a.s.

– BrainZone s.r.o.

– CE.ENERGY CZECH, s.r.o.

– ČECHYMEN a.s.

– ECHO PROMOTION s.r.o.

– Forum Karlín s.r.o.

– Fource Entertainment s.r.o.

– GLANC, s.r.o.

– HIGH LITE TOURING s.r.o.

– IRSnet CZ s.r.o

– ING. VOJTĚCH PARÁK

– Junesta s.r.o.

– LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o

– Pink Panther Agency, s.r.o.

– PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s.

– První festivalová, s.r.o.

– Q & I production s.r.o

– RENTAL.CZ s.r.o.

– RIFF RAFF s.r.o.

– NEDOMYSLENO, s.r.o.

– Shameless s.r.o.

– Ticketmaster Česká republika, a.s.

– Ticketlive PRO s.r.o.

– T SERVIS s.r.o.

– Veletrhy Brno, a.s.

– YASHICA s.r.o.

– Z production s.r.o.