Britská nezisková organizace GambleAware varující před nezdravostí online sázek spustila další fázi kampaně Bet Regret. Začátek vysílání spotů načasovala na start Premier League.

Z ruky se člověku může vymknout nejen nakupování, kdy si je zvlášť online schopen nakoupit až příliš zbytečností, ale také online sázení. Svůdné je zvlášť v době izolace kvůli pandemii koronaviru. Impulzivní a nerozmyšlené sázky mohou přitom později vést nejen k psychickým problémům, ale třeba i závislosti. Před tím varuje kampaň britské neziskové organizace GambleAware, která cílí především na 2,4 milionu mužů ve věku 18 až 34 let. Další fáze iniciativy Bet Regret, což by se dalo volně přeložit jako „sázka na žal“ nebo „výčitky ze sázky“, odstartovala s prvním zápasem fotbalové Premier League, při němž se utkaly kluby Fulham a Arsenal. Hlavním prvkem jsou dva televizní spoty doplněné digitální i rozhlasovou reklamou.

V obou videích vysílá GambleAware do boje se závislostí na sázení drsného wrestlera, který svébytným a důrazným způsobem donutí mladé muže odlepit oči od displejů telefonů, na nichž se chystají odklepnout sázku na výsledek sportovního zápasu a vůbec nevnímají okolí. Drží je v šachu tak dlouho, dokud se sami nerozhodnou ze zápasu i sázení odklepnout či odplácnout, aby si dali pauzu a nemuseli litovat rozmařilé sázky, která je akorát připraví o peníze. Zápasník z reklamy to svým hrozivým hlasem typickým pro wrestlery v angličtině shrnuje do sloganu kampaně: „Tap Out for Timeout, Avoid Bet Regret.

Spoty režíroval copywriter a režisér Vince Squibb z produkční agentury Academy Films, který má mimo jiné na svědomí i spoty pro značku McDonald´s či BBC. Mediální agenturou je Goodstuff a kreativu má na starosti britská M&C Saatchi. Ta si během loňského roku prošla skandálem spojeným s falšováním účetnictví, který vedl ke zhoršené finanční situaci a nakonec i k nečekanému odchodu barona Maurice Saatchiho z čela společnosti. Minimálně podle kreativního pojetí aktuální kampaně se ale zdá, že M&C Saatchi chytá druhý dech a může tak slavit 25 let výročí své existence.

Iniciativa Bet Regret neziskovky GambleAware je dlouhodobým projektem, který i v minulých letech na podzim provázely zajímavé projekty. Loni byl například uspořádán pohár Bet Regret, kde 170 britských týmů mohlo soutěžit s tamními fotbalovými legendami.

V roce 2018 pak například reklamy pro tuto iniciativu ilustrovaly pocit ztráty radosti ze hry kvůli neuváženému sázení a přílišnému počtu reklam sázkových kanceláří tím, že hráčům a hráčkám fotbalu jakéhokoli věku nevysvětlitelně zmizely míče. Najít se daly až na střeše sázkové kanceláře. Za tímto konceptem stála agentura And Rising a spot režíroval Scott Lyon z produkční společnosti Ousider.