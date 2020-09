Poprvé byl Reanult Clio uveden na trh v roce 1990, nyní s příchodem hybridního modelu posouvá i svou komunikaci. Novou kampaň, jejíž součástí je i lehce dojemný krátký tříminutový film, vytvořila francouzská agentura Publicis Conseil s režisérem Sebastianem Strasserem.

Spot nese název je The New Chapter of a Great Story a vypráví příběh matky a syna, provází různými okamžiky jejich společného života – a na pozadí vždy nějak figuruje Clio. Příběh končí v synově dospělosti, kdy on sám jako rodič veze svou dceru i mámu domů po fotbalovém zápase právě v hybridním modelu. Kampaň byla minulý týden uvedena ve Francii, následovat budou i další evropské země.

Celou dobu spot doprovází skvělá skladba od The Cinematic Orchestra z alba To Believe, konkrétně A Caged Bird/Imitations of Life (feat. Roots Manuva) uvedená loni v březnu Ninja Tunes.

Podobně výborná je volba hudby také v loňském spotu The French Exchange, v němž zní předělávka skladby Wonderwall od Oasis od Luise Almaua. Loňská reklama vypráví příběh vztahu Angličanky a Fancouzsky od dětských let až po dospělost, kdy se přátelství rozvine v lásku. Spot také pochází od Publicisu, režisérem byl Frederic Planchon.