ADVERTORIAL Už dvacet let obléká společnost Adler Czech Evropu do značkového reklamního textilu. Od roku 1999, kdy firma vznikla, roste ve všech směrech. Vstupuje na zahraniční trhy, vyvíjí a představuje nové produkty i značky, neustále rozšiřuje portfolio a investuje do moderních technologií. To vše v souladu s udržitelným rozvojem.

„Cíl naší společnosti je už od počátku stejný: být pro naše zákazníky první volbou, nabízet jim kvalitní reklamní a pracovní textil a stát se jeho největším výrobcem a distributorem v rámci celé Evropy,“ říká marketingová ředitelka Martina Weberová. A to vše se dynamicky rozvíjející firmě úspěšně daří.

Kvalita, inovace a důraz na ekologii

Adler vsadil ve svém podnikání na tři základní faktory: kvalitu zboží a poskytovaných služeb včetně rychlého doručení, inovace produktů i technologií a udržitelný rozvoj se zaměřením na ochranu životního prostředí. Právě kombinace a vyváženost všech tří činitelů posouvají firmu nahoru v oblibě u zákazníků, kteří mají možnost širokého výběru triček, polokošil, mikin, čepic, froté a fleecových produktů i oblíbených softshellových bund.

Přestože reklamní textil slouží primárně jako nositel brandu nebo propagačního sdělení, je střih, kvalita použitého materiálu a jeho zpracování i široká paleta barev pro zákazníky stále důležitější. Jen pro srovnání: před dvaceti lety začínal Adler s jedním typem unisex trička ve čtyřech barvách, dnes nabízí více než 300 různých výrobků ve velikostech

od XS až po 5XL včetně nabídky pro děti už od čtyř let, všechno v kombinaci více než osmdesáti barev. To vše jsou argumenty, které podle posledních průzkumů řadí reklamní textil mezi nejčastěji nakupovanou kategorii dárkových předmětů.

Produkty uvádí společnost na trh pod čtyřmi značkami: vlajková loď Malfini, Malfini Premium jako značka pro luxusní řadu reklamního textilu, ekonomická řada Piccolio a značka pracovních oděvů Rimeck. Ve spolupráci

s holandskou firmou Bata Industrials nabízí firma sortiment bezpečnostní obuvi.

A právě v segmentu pracovních oděvů připravuje Adler aktuálně pro své zákazníky horkou novinku — značkový textil rovněž holandské společnosti Tricorp, který doplní stávající nabídku Rimeck.

V oblasti materiálů je bavlna často kombinovaná s dalšími vlákny, jako jsou elastan či polyester, který pomáhá udržovat tvarovou stálost, nebo bambusové vlákno známé svými antibakteriálními vlastnostmi. Nicméně bavlna je stále nejpoužívanějším materiálem. Už se však nejedná pouze o klasickou masově produkovanou, ale o slovo se i v segmentu reklamního textilu hlásí například americká Pima bavlna prodávaná pod obchodním jménem Supima. Pevnost, trvanlivost, hladší povrch, živější barvy a jemný pocit doteku řadí produkty se Supima bavlnou mezi exkluzivitu.

Společenská udržitelnost i pro zákazníky

Součástí odpovědného podnikatelského prostředí se stále silněji stává i udržitelný rozvoj. Vedle samotné hospodářské činnosti, kde se Adler zaměřuje například na využívání zelené energie z vlastních solárních panelů nebo elektromobily, nabízí udržitelnost i svým zákazníkům. Nová Organic kolekce triček a ručníků je vyrobena z organické bavlny a opatřena mezinárodním certifikátem GOTS. Ten stanovuje přísná pravidla a směrnice pro všechny výrobní procesy jak ekologického, tak sociálního řetězce zpracování organických textilií. Používání vláken z biologického zemědělství, vyloučení toxických látek a látek škodlivých pro životní prostředí i zavedení odpovídající mzdy, to je jen malý výňatek ze zavazujících kritérií GOTS.

Výjimečnou kolekcí v nabídce značkového reklamního textilu jsou pod značkou Malfini Premium trička ze stoprocentní přírodní merino vlny. Exkluzivní trička jsou příjemná na nošení, měkká, pevná a vysoce prodyšná.

Aktivně regulují změny tělesné teploty svého nositele. Merino vlna je využívána především pro výrobu vysoce funkčních oděvů. Zásadním argumentem vypovídajícím o kvalitě merino vlny pro trička firmy Adler je mimořádná jemnost vlákna — menší než 18 mikronů.