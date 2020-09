Dvě nové funkce představila na svých službách společnost Seznam.cz. Jde o tlačítko „Líbí se«“ ve tvaru srdce vyjadřující čtenářův zájem o konkrétní článek a nový modul pro uživatelské diskuze, který od července funguje na Proženy.cz a během podzimu se rozšíří i na ostatní obsahové weby.

Tlačítkem „Líbí se“ mohou čtenáři vyjádřit svůj zájem o konkrétní článek, a dát tak zpětnou vazbu redakci, zda se jim obsah příspěvku líbí. Kromě hodnocení samotného textu má však čtenářova reakce vliv i na doporučovací algoritmus, který míru kladné zpětné vazby zohledňuje při řazení článků na domovské stránce Seznamu. Články s vyšším počtem uživatelských reakcí mají šanci na lepší umístění. To ovlivňuje i míra zapojení uživatelů do diskuze pod konkrétním článkem. Nový diskuzní modul zatím funguje na serveru Proženy.cz a postupně se začne nasazovat i na další obsahové weby Seznam.cz.

„Novými diskuzemi i tlačítkem »Líbí se« sledujeme dva strategické cíle. V první řadě chceme uživatelům umožnit snazší interakci s obsahem publikovaným našimi i partnerskými redakcemi. Běžně jsme svědky tohoto chování na sociálních sítích, my ale stojíme o to, aby se uživatelé mohli k tématům vyjadřovat přímo u zdroje. Druhý důvod spuštění výše zmíněných funkcí je pak získávání zpětné vazby pro naše doporučovací algoritmy. To nám pomůže vylepšit uživatelský zážitek a pozitivně se to promítne i do návštěvnosti jednotlivých obsahových webů,“ říká Matěj Hušek, ředitel divize Homepage a obsahových služeb.