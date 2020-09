Průzkum obsahového marketingu jako disciplíny na úrovni mezinárodní platformy International Content Marketing Forum (ICMF) pořádá Asociace brand a content marketingu (ABCM) již počtvrté.

Letošní ročník průzkumu je opět pro firmy a značky realizován zdarma, financován je pak Asociací brand a content marketingu. Dotazník naleznete zde.

Odborným garantem tohoto průzkumu je prof. Clemens Kobb ze švýcarské agentury Scion, která shromažďuje veškerá data a dodržuje na odborný proces a legal aspekty projektu. Cílem průzkumu je zmapovat a porovnat, jakým způsobem se firemní obsah zpracovává, distribuuje v jednotlivých zemích. Přináší také přehled globálních trendů v oblasti content marketingu. Do průzkumu se zapojují země jako Velká Británíe, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Polsko, Nizozemsko, Belgie a další.

Výsledky na přelomu roku

„Jsem ráda, že od 2017 pracujeme na platformě ICMF a jejím posunu k projektům na mezinárodní úrovni. Dává to následně našemu oboru jistou zpětnou vazbu a advokacii pro contentové agentury a klienty. V Čechách jsme určitě na pozitivní cestě k tomu, abychom adaptovali best practises a v budoucnu jistě i dalšími projekty chci s ABCM přispět. Průzkum je nástroj, který nám doručuje data a umožňuje objektivní komparaci s evropskými zeměmi. V říjnu přineseme jako ABCM do ČR další mezinárodní projekt pro komunikační trh – je potřeba se věnovat konstrukci a projektům, které nás posunou dopředu. To je to, z čeho budeme na konci všichni profitovat. Ať klienti v úspěšných kampaních, tak jejich tvůrci v kvalitě provedení,“ uvedla Kateřina Borovanská, MD ABCM, Counsellor ICMF.

ICMF je platforma, která zastřešuje asociace content marketingu na celosvětové bázi, společně pak přináší projekty, které mají za cíl propagaci content marketingu a výměnu best practises mezi jednotlivými zeměmi.

Dotazník bude k dispozici od 17. září do 10. října 2020. Výsledky bude ABCM komunikovat směrem k odborné veřejnosti na pomezí 4Q a 1Q 2021.