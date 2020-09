Augustiniánské opatství v Brně poprvé v historii sjednotilo styl, jakým se v Česku i ve světě prezentuje slavný otec genetiky Johann Gregor Mendel.

Píše se rok 1822. V Hynčicích ve Slezsku se narodil Johann Mendel, který se později zapsal do dějin jako badatel, jenž díky pokusům s křížením hrášku položil základy genetiky a definoval principy nyní známé jako Mendelovy

zákony dědičnosti.

Mendel v číslech: 10,2 tisíce impresí měsíčně mají tweety účtu @MendelBrno



30 tisíc lidí ročně zavítá do areálu opatství



200 let od narození Mendela uplyne v roce 2022

„O Mendela se dnes zajímá daleko víc lidí než v minulosti a máme pocit, že povědomí o něm v České republice roste. Navíc se blíží dvousté výročí jeho narození, které oslavíme v roce 2022. Při této příležitosti budeme v Brně pořádat důležitou konferenci a velké oslavy. Slavnostně také otevřeme zrekonstruovaný Mendelův včelín a skleník se stálou expozicí jeho odkazu,“ uvádí Jakub Carda, ředitel obecně prospěšné společnosti Společně, která s Augustiniánským opatstvím úzce spolupracuje.

V minimalistickém návrhu loga rezonuje symbolika hrášku a dědičnosti, za návrhem se ale

skrývá více úrovní významu.

Opatství hledalo k připravovaným oslavám nadčasovou linku, která by Mendela pomohla komunikovat do světa jednotně. Se zadáním si poradila agentura Better. „Po celém světě učebnice biologie začínají obrázkem Mendela a Darwina. Mendel ale historicky nikdy neměl důstojnou linku, podle které by se budoval jeho odkaz. V zahraničí jde přitom o jednoho z nejuznávanějších badatelů vůbec. Jsme hrdi na to, že jsme mohli pomoci vytvořit takovou vizuální identitu Mendela, jakou si podle nás jeho osobnost zaslouží,“ uvádí strategy director Betteru Martin Kupka.

Logo jako analogový transkript

Návrhu Betteru předcházela důsledná rešerše materiálů, kterépo světě s Mendelovým jménem existují, bylo potřeba navázat na dlouhou, ale roztříštěnou tradici. Autorem návrhu je art director Betteru Stanislav Bílek: „Augustiniánské opatství, kde Mendel působil, dobře znám, vyrůstal jsem v místě, kde Mendel pracoval a mám k němu silnou vazbu. K návrhu vizuální identity jsem přistupoval jako k analogovému zápisu: Mendel jako jeden z prvních použil ve své práci statistické metody. Při svém výzkumu musel

udělat tisíce vzorků, než odhalil souvztažnosti, které ho nakonec proslavily,“ říká Bílek a dodává, že při bližším pohledu na logo je

viditelné, že tečky v něm nejsou schematicky stejné, navzájem se jemně odlišují. „Tento detail odkazuje na princip dědičnosti a jinakost, kterou Mendel při křížení hrášku zkoumal,“ říká Bílek.

Osobnost Mendela má poprvé v historii jednotnou značku, která pomůže důstojně prezentovat jeho odkaz v Česku i v zahraničí.

Tři zelené tečky v logu mají podle něj hlubší význam než jen hrášek, který si s Mendelem lidé nejvíce spojují. „Symbolika hrášku v návrhu rezonuje, za návrhem se ale skrývá více úrovní významu. Tři tečky představují interpunkční znaménko výpustky – trojtečky, tedy symbol pro propojení s dalšími aktivitami, které s Mendelem souvisejí, jako například včelařství, skleník a mnoho dalších. A v neposlední řadě symbolizují tři zákony genetiky, které Mendel definoval,“ vysvětluje Bílek.

Agentura Better v rámci identity navrhla barevnost a typografii, díky které koncept působí moderně, ale zároveň odkazuje na historii.

Nový vizuální styl nabídlo opatství zdarma partnerům, kteří se podílejí na organizaci oslav

Mendelova výročí.

Minimalismus si klienta získal

Koncept agentury respektuje klientovo zadání: „Z návrhu Betteru jsme nadšeni. V jednoduchosti je síla, návrh respektuje tradice a odpovídá tomu, jak si představujeme, že by Mendel měl působit,“ hodnotí Jakub Carda novou identitu, která byla poprvé představena v rámci letošního ročníku Mendelova festivalu v Brně v červenci. V budoucnu zastřeší čtyři vlajkové projekty Augustiniánského opatství a partnerů, kteří podepsali memorandum o spolupráci na přípravě oslav Mendelova výročí v roce 2022: „Vizuální styl jsme zdarma nabídli partnerům, kteří se spolu s námi podílejí na organizaci oslav,“ dodává Jakub Carda.

Nová identita byla poprvé představena při červencovém festivalu. Opatství ji plánuje plně využít také při oslavách výročí narození Mendela v roce 2022.

Kdo je better?

Better je česká marketingová agentura, která letos oslavila 15 let na trhu.

