Politické kampaně před krajskými a senátními volbami, které se konají 2. a 3. října, vrcholí. Jaké slogany strany zvolily, s kterými agenturami spolupracovaly a kolik peněz investovaly do reklamy?

„Ukázaná“ Babiše a spol.

Vládnoucí ANO vsadilo před krajskými a senátními volbami na slogan „Ukázaná platí“. Na volebních plakátech prezentuje, co se mělo hnutí v minulých letech podařit.

„Motto znamená, že jsme první hnutí, které to, co má v programu, plní. A můžeme složit účty a dokázat, co konkrétně máme za sebou,“ uvedl při ostrém zahájení kampaně premiér Andej Babiš.

Achjo..🤦🏻‍♂️😂Pojďme si vyjmenovat, kde všude máme ve Středočeském kraji zmodernizované nemocnice, aby bylo jasno:… Zveřejnil(a) Martin Kupka dne Sobota 5. září 2020

Došlo přitom i ke kiksu, kterého se strana dopustila na billboardu s nápisem „194 krajských nemocnic – zmodernizováno“. Podle dat Ústavu zdravotnických informací totiž tolik krajských nemocnic v Česku není. Strana proto reklamu přepsala a vysvětlila, že došlo k nedorozumění při komunikaci popisku. „Správně mělo být 194 krajských zdravotnických zařízení,“ uvedl šéf kolínského hnutí ANO Martin Herman.

ANO by se s rozpočtem mělo vejít do 45 milionů korun, píše server iHned.cz. Na strategii a marketingu kampaně se dle informací strany nejvýznamněji podílí společnosti Calmia Planet, dále agentury Amita Consulting, LLC, Arrivals Prague, Production Team, Marek Prchal a řada dalších fyzických osob.

Budoucnost podle Pirátů

Piráti investují do krajské kampaně podle iHned.cz asi 18 milionů korun, do senátní pak pět milionů a dalšími čtyřmi až pěti miliony korun přispějí kandidáti.

Stránka Transparentnivolby.cz uvádí, že Piráti na kampani spolupracují s Tomášem Mrkvičkou a v Jihomoravském kraji se Svatoplukem Bártíkem. V oblasti marketingu strana využívá služeb agentur AdHackers, Newton Media či Behavio.

Strana vsadila na slogan „Šance změnit budoucnost“. Do kampaně zapojila i svůj známý pirátský autobus.

Sledujte Pirátská autobusová roadtour napříč republikou a zastavte se za námi! Potkat se můžete s našimi poslanci nebo… Zveřejnil(a) Česká pirátská strana dne Čtvrtek 17. září 2020

Až 50 milionů za kampaň ODS

Třetí nejsilnější strana ODS plánuje dle serveru iRozhlas.cz do kampaně vložit částku v rozmezí mezi 40 a 50 miliony korun.

Na kampani strany se podílí několik společností. Centrálně se jedná o agentury Komplot Advertising, Dream PRO, COOT CZ a Adved. Ve Zlínském kraji ODS využívá služeb reklamní agentury Media TEN.

ODS zahajovala kampaň 24. 6. s puzzle z krajů, kde se představil každý z lídrů a dohromady jako „nejsilnější tým“.

Horká fáze kampaně začala 9. 9. a strana jde do voleb se sloganem „Odstartujeme změnu“. Předseda strany Petr Fiala například slíbil omezit množství byrokracie i zrušit EET.

Strana v rámci kampaně často poukazovala na zmatený postup vlády.

V úterý jsme navrhli svolání krizového štábu. ANO o tom v úterý odmítlo jednat.Ve středu hlasovalo proti. Ve čtvrtek se nám Andrej Babiš vysmál a dnes ho svolal. Krizový manažer v praxi … Zveřejnil(a) ODS – Občanská demokratická strana dne Pátek 18. září 2020

SPD – za slušné a pracující občany

SPD se na Facebooku chlubí úspěchy – například „podařilo se prosadit zpřísnění trestů za týrání psů, koček a dalších zvířat!“

Ostře se strana vymezila ohledně plánů zamrazit platy hasičů, zdravotníků či policistů. Dalšími tématy ve volbách jsou potravinová soběstačnost a také neutuchající kritika EU a prosazování referenda mezi občany o možném vystoupení…

Jedním ze sloganů bylo kontroverzní „Zdravé školství bez inkluze“. Na plakátu hnutí se objevil předseda Tomio Okamura a brněnský kandidát do Senátu Tomáš Anderle. Materiál se objevil například na autobusech brněnského dopravního podniku, jeden z řidičů pak kvůli tomu odmítl s autobusem vyjet. Sám má totiž dvě děti trpící autismem, inkluze je pro něj proto důležitá.

Další motto pro volby je „Slušný a pracující člověk na prvním místě“. Jako v minulosti je na všech billboardech strany přítomen šéf partaje Tomio Okamura.

Strana sází hlavně na sociální sítě, kde je velmi aktivní. Facebookový profil Okamury má 260 tisíc sledujících. Na kampaň hodlá SPD vydat kolem dvaceti milionů korun.

Informace o spolupracujících agenturách SPD nezveřejnila.

STAN: Jsme ambicióznější

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce investovat do krajských voleb asi 24 milionů korun, do senátních pak necelých osm milionů. „Finální částka se odvíjí od schopnosti krajských organizací v oblasti fundraisingu. Proti posledním volbám v roce 2016 je to posílení, a to především proto, že jsme ambicióznější,“ uvedl pro MAM mluvčí hnutí STAN Tomáš Pergl.

Do krajských voleb zbývá 9️⃣ dní a my tu máme další díl seriálu Vít Rakušan proč je v politice: "Pátým důvodem je, že… Zveřejnil(a) Starostové a nezávislí • STAN dne Středa 23. září 2020

„Celostátní program pro krajské volby odráží prioritní témata shodné pro všechny regiony – ať už je to modernizace středoškolského vzdělávání, ochrana krajiny nebo otevřené hejtmanství,“ pronesl Pergl. Kampaň strana zahájila v Dienzenhoferových sadech v Praze. Symbolem kampaně hnutí je česnek.

„Centrálně nám vypomáhá především s kreativitou agentura Beefbrothers, se kterou se nám spolupráce osvědčila již v předešlých volebních kampaních. Výrazně se na ale na této kampani podílíme vlastními silami skrze centrální volební štáb,“ uvedl Pergl.

KRAJSKÁ KAMPAŇ ZAHÁJENA ✅Symbolicky před Středočeským úřadem se sešli naši kandidáti a lídři ze všech regionů a… Zveřejnil(a) Starostové a nezávislí • STAN dne Pondělí 31. srpna 2020

STAN sází na sociální sítě, billboardy, rádio, televizi i print, oproti předešlým volbám posílili online komunikaci. „Důležitá je pro nás strategie kontaktní kampaně i printový direct v mnoha mutacích, což jsou prvky, které díky lokálním osobnostem na našich kandidátních listinách fungují více než jedna centrální varianta s obličejem jedné osoby,“ dodal Pergl.

Karel Marek (KDU-ČSL Středočeský kraj), zastupitel Lysá nad Labem. S týmem Lysá nás spojuje zachránil mokřad Žabák, teď zachraňují městské byty v Milovicích. Přijďte 2. a 3. října k volbám. #KrajPotrebujeZmenu Zveřejnil(a) STAN Středočeský kraj dne Pondělí 21. září 2020

ČSSD v červeném svetru

„V krizí vás ochráníme,“ zní volební slogan ČSSD. V rámci centrální linky kampaně strana odkazuje zejména na koronavirovou krizi. Řeší také agenturní zaměstnávání, uplatnění lidí nad 50 let na trhu práce, sucho či bydlení. V regionech se témata přizpůsobují jednotlivým oblastem.

„Když je problém, sociální demokracie je tu od toho, aby vás ochránila, což jsme mimochodem předvedli na jaře,“ konstatoval šéf strany Jan Hamáček na zahájení kampaně. Ten se objevuje na většině vizuálů v charakteristickém červeném svetru.

Do kampaně strana investuje asi 20 milionů korun. Dle informací z účtu strany, které zveřejnil server Transparentnivolby.cz, se na kampani podílí několik společností. Centrálně agentura Česká Produkční Social Media, Ewing Public Relations, Cíl, Herzmann, a VIS Kočí. Na regionálních kampaních se podílí agentury Kristián, Bad Horse, Political Boosters, SACHR Design, TO DO Marketing.

Pohneme s tím s Topkou

S heslem „Pohněme s tím, společně!“ zahájila kampaň TOP 09. Strana chce podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové bojovat proti papalášství a spojovat demokratické partnery. V krajských volbách nekandiduje v žádném z regionů samostatně, ale jako součást koalice.

Vizuály, které strana publikovala na sociálních sítích, si údajně tvořila sama.

❗NENECHTE SE UPLATIT❗Populistické kroky vládních stran nejsou ničím jiným, než předvolebním uplácením voličů. Spojili… Zveřejnil(a) TOP 09 dne Pondělí 14. září 2020

V rámci kampaně TOP 09 často připomíná, že něco navrhovala ještě před tím, než to za svůj nápad začala vydávat vláda.

Vládní nápady aneb jak to vlastně bylo… Výborně! Vláda po dvou týdnech našich výzev, aby poskytla seniorům roušky, vymyslela skvělý nápad: Dá seniorům roušky. Ale nebyla by to naše vláda, kdyby k tomu nedodala "zlepšovák" ve formě toho, že jim je dá, až bude hůř. Na jaké zhoršení čeká? Vždyť už nyní je Česko nemocným mužem střední Evropy.Inspirace tedy fajn, ale příště raději bez těchto "vychytávek". Děkujeme. Zveřejnil(a) TOP 09 dne Středa 9. září 2020

Podle informací iHned.cz TOP 09 vydá na kampaň 7,5 milionu korun – nejméně ze všech zástupců Poslanecké sněmovny.

Letáky KSČM do schránek voličů

Strana jako již tradičně sází především na osobní kontakt s voliči, ale více se chce zaměřit na sociální sítě a opět chystá roznos letáků do schránek, které se podle strany osvědčily. Komunisté mají na krajské volby připraveno 17,7 milionu korun – devět milionů půjde z rozpočtu ústředního výboru KSČM, zbytek dají krajské výbory. Na volby do horní komory parlamentu mají vyčleněno 6,4 milionu korun, z čehož pět milionů dá ústřední výbor, zbytek okresní a krajské výbory. Celkem tedy přes 24 milionů korun.

Volte kandidáty KSČM do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Přijďte k volbám 2. a 3. října.KSČM Plzeň Jiří Valenta – poslanec Poslanecké sněmovny PČR Zveřejnil(a) KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy dne Úterý 22. září 2020

Za volby odpovídá 1. místopředseda Petr Šimůnek. Jediným příjemcem plateb spojených s marketingovým poradenstvím je podle serveru Transparentnivolby.cz společnost Our Media.

Josef Švarcbek- Kandidát do Senátu (Cheb): Vedení každého územního celku by mělo mít základní starost o bezpečnost svých… Zveřejnil(a) KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy dne Pondělí 21. září 2020

KSČM hlásá, že nenechá republiku na suchu.

35 milionů na kampaň KDU-ČSL

KDU-ČSL plánuje vydat na krajské volby asi 35 milionů korun. „Ta částka ale může být ještě vyšší v závislosti na množství dárců a velikosti jejich darů,“ sdělila MAM tisková mluvčí Kateřina Procházková. V roce 2016 strana dle výroční finanční zprávy investovala do kampaně 35,2 milionů korun.

"Nebuďme montovnou, ale mozkovnou!"☝Bohuslav Niemiec zná svůj kraj jako své 👞👞. A je to vidět, má za sebou řadu… Zveřejnil(a) KDU-ČSL dne Středa 23. září 2020

Dle informací Transparentnivolby.cz spolupracuje KDU-ČSL na správě kampaně se společnostmi Žijeme reklamou, Bigvilik Brands & Ideas. A v oblasti online marketingu s Markem Zelenkou. „Krajské a senátní kampaně jsou specifické tím, že jsou decentralizované. V případě spolupráce s agenturami nebo jinými odborníky jsou to právě kraje, nejčastěji to jsou různé koalice a jejich volební štáby či jednotliví kandidáti na senátory, kteří si sami vybírají své spolupracovníky,“ uvedla Procházková.

„Na centrální úrovni jsme připravovali jen určitý ‚grafický manuál’ pro výslednou podobu outdoorových nosičů, zpracování, headline a další prvky kampaně si pak zpracovávaly už kraje samostatně. Co se týká kandidátů na senátory, tam je situace ještě více individualizovaná.“

Jožka do Senátu 🤩Josef Bazala nemá malé ambice a ví přesně, co chce v Senátu prosazovat. Své plány představil Marian Jurečka a vy se na ně podívejte v následujícím videu!💛👌 Zveřejnil(a) KDU-ČSL dne Středa 23. září 2020

V kampani KDU-ČSL využívá sociální sítě, billboardy, rádio, televizi i print. Za přísných hygienických opatření pořádá i kontaktní kampaně. „Kromě billboardů se nám osvědčily plachty na ploty a balkóny, tištěné noviny a další nástroje. Hlavní komunikační kanál lze určit těžko. Naším cílem byl vyvážený komunikační mix,“ dodala Procházková.

Plán Trikolóry pro váš kraj

Politické uskupení Trikolóra sdělilo pouze celkovou částku na kampaň, která je podle informací serveru Aktualně.cz šest milionů korun z centrálních zdrojů strany a deset milionů z krajských organizací. Z výdajového transparentního účtu odešly platby na mediální náklady a správu kampaně společnosti CAN Media.

Kandidátem na hejtmana Moravskoslezského kraje v barvách Trikolóry je Petr Viktorýn. „Miluji Moravskoslezský kraj,… Zveřejnil(a) Trikolóra dne Úterý 1. září 2020

Ve většině krajů strana přichází se heslem „Máme plán pro (x) kraj“ s fotografií předsedy Václava Klause mladšího. Zároveň kampaň provází slogan „Trikolóra jede“.

CHCEME ČESKO V EVROPĚ, NE NADVLÁDU EU V ČESKU #volimtrikoloru👉Nejsme spokojeni s aktuálním stavem Evropské unie.👉O… Zveřejnil(a) Trikolóra dne Neděle 30. srpna 2020

TI: Transparentnost kampaní se snižuje

Podle hodnocení Transaprency International ČR se transparentnost předvolebních kampaní snižuje. „Strany obecně poskytují velmi vágní informace o plánovaných rozpočtech na kampaň. Neinformují o profilech na sociálních sítích. Zakrývají vztahy k mediálním a PR agenturám. Nepublikují seznamy dárců dříve, než požaduje zákon. Dokonce i tak jednoduchá věc, jako je přehled vlastních předvolebních akcí, je pro mnohé problém,“ uvádí organizace v hodnocení.

„Celkově dopadly nejhůře hnutí ANO 2011, koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků v Karlovarském kraji a Svoboda a přímá demokracie. Za zmínku stojí přístup TOP 09, která z vlastní vůle sama zřídila veřejný účet a má aktuální seznam dárců, čímž tak trochu napomáhá k transparentnosti i svým mnohdy liknavějším koaličním partnerům,“ uvádí ve zprávě. Nejlépe dopadly strany Piráti, koalice KDU-ČSL, ADS a Nestraníci – koalice pro Plzeňský kraj, a ústečtí Spojenci pro kraj.

„Trendem v transparentnosti kampaně po parlamentních volbách 2017, který není nutné složitě analyzovat, se stalo lajdáctví. Dokonce i subjekty, které už mají vytvořeny nástroje zveřejňování informací o rozpočtu, donorech, personálním vedení kampaně nebo struktuře ekosystémů sociálních sítí, se nenamáhají je před krajskými volbami aplikovat, mnohé se nenamáhají ani s jejich vytvářením – asi věří, že jim to u voličů projde,“ dodal Ondřej Cakl, vedoucí projektu Transparentnivolby.cz.