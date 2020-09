Sbírku na Den zvířat podporuje zdarma vytvořený videospot, v němž se objevuje Ivan Trojan, který hraje i v další reklamě Českých drah. Zvířata pomáhají propagovat účet u Money bank. Tipsport sází stromy a Art Directors Club podporuje právo občanů na informovanost.

Druhý ročník charitativní sbírky Den zvířat podporuje i video, jímž provází hlas Ivana Trojana. Produkce i protagonisté na něm pracovali zdarma. Jako ambasadoři v klipu vedle Trojana vystupují mimo jiné Alice Bendová, Ben Cristovao, Eva Samková, David Svoboda, Janek Rubeš či Ondřej Neff. Sbírka, jíž pořádá spolek Běhejme a pomáhejme útulkům, se koná do 4. října, zapojilo se 112 útulků. Partnery akce jsou Slevomat, Symfonie Group, Renegardz, Panavision Prague a Sype studio. Mediálními partnery pak TV Seznam, Aktuálně.cz, Prima, BigMedia, Ledmultimedia, TV Praha, Blesk Tlapky, Dlabačov, Fiddo, OKO1, TV Fonka, Televize Spolu a Zprávy Příbram.

Trojan si zahrál rovněž v dalším ze spotů Českých drah. V reklamě, kterou vytvořila agentura Havas v režii Ondřeje Trojana s produkcí Total Help Art, opět hraje roli popleteného otce. Tentokrát s rodinou nejede jako punker k Punkvě, ale míří do zahraničí. Kampaň běží do 15. října v TV, v outdooru, v rozhlase, online a na sociálních médiích.

Zvířátka jsou pak protagonisty nové kampaně Moneta Money Bank pro její Běžný účet. Vedle kocoura, tradičně obsazeného do hlavní role, se ve spotu objeví i zlatá rybka. Ta má kocourovi s pomocí tři přání opět zajistit pozornost paničky, která věnuje veškerou pozornost mobilu s běžným účtem. TV spot natočila režisérka Alice Nellis v produkci agentury Havas. Kampaň, mediálně nasazenou od 1. září do konce listopadu, připravil tým kreativních ředitelů Jakuba Koláříka a Petra Čecha. Objeví se v TV a online prostředí.

Nadace Tipsport spouští inzertní podporu projektu Sázíme budoucnost. Hlavní část osvětové kampaně „Jeden Čech, jeden strom“ je rozplánována na září a říjen v síti kanálů televize Prima a rádií skupiny Active, v online prostoru, printu a outdooru a bude ji doprovázet i podpůrná kampaň komunikační. Občanský projekt Sázíme budoucnost včetně populární ankety Strom roku už řadu let rozvíjí Nadace Partnerství. Nadace sázkové společnosti Tipsport do projektu letos vstoupila jako jeho generální partner s claimem „Sázíme na dobrou věc“. Autory kampaně jsou Milan Hladký a Dejan Galovič.

Se startem září začala i další kampaň Art Directors Club (ADC) v rámci projektu Unit, jenž se věnuje společenským otázkám. Tentokrát pod taktovkou agentury Haze a Martina Charváta a Lumíra Kajnara upozorňuje na právo občanů informovat se o jakémkoli rozhodnutí státních orgánů, úřadů či institucí. Všechny tyto instituce jsou povinny odpovědět do třiceti dnů. Málokdo ale toto právo využívá, což je podle autorů kampaně škoda – jen informovaný občan může kontrolovat činnost úřadů a institucí. Navíc dotaz na informace musí být položen formálně správně, tak, aby splňoval veškeré zákonné nároky. Tyto byrokratické překážky řeší projekt www.informaceprovsechny.cz, který kampaň ADC podporuje.

Plochy pro kampaň poskytla tradičně společnost JCDecaux a připojila i své holopanely firma HoloMotion Media. V předchozích projektech pro Unit se agentury ve spojení s ADC věnovaly varováním před rakovinou kůže, vyzývaly k darování krve a upozorňovaly na krizí „ohrožené kulturní druhy“.