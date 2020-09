Česká televize nabídne v rámci předvolebního vysílání k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky sérii třinácti krajských debat, které ve čtvrtek 1. října doplní Superdebata předsedů politických stran a hnutí o vztahu celostátní a krajské politiky.

Hlavním bodem předvolebního vysílání České televize se v období od 9. do 25. září stane série třinácti debat se zástupci kandidujících subjektů. Ti budou do studia nominováni na základě výsledků výzkumu volebního potenciálu, který pro Českou televizi zpracovávají společnosti Kantar CZ a Data Collect. Do debat bude pozváno vždy prvních devět subjektů s nejvyšším volebním potenciálem v daném kraji. Dvouhodinové diskuze, řazené vzestupně podle počtu obyvatel jednotlivých krajů, uvidí diváci na programu ČT24 každý všední den vždy od 20 hodin. Vysílat se budou ze studií České televize v Praze, Brně a Ostravě a moderovat je budou Daniela Písařovicová a Martin Řezníček.

Program debat středa 9. 9., 20:00, ČT24: Karlovarský kraj

čtvrtek 10. 9., 20:00, ČT24: Liberecký kraj

pátek 11. 9., 20:00, ČT24: kraj Vysočina

pondělí 14. 9., 20:00, ČT24: Pardubický kraj

úterý 15. 9., 20:00, ČT24: Královéhradecký kraj

středa 16. 9., 20:00, ČT24: Plzeňský kraj

čtvrtek 17. 9., 20:00, ČT24: Zlínský kraj

pátek 18. 9., 20:00, ČT24: Olomoucký kraj

pondělí 21. 9., 20:00, ČT24: Jihočeský kraj

úterý 22. 9., 20:00, ČT24: Ústecký kraj

středa 23. 9., 20:00, ČT24: Jihomoravský kraj

čtvrtek 24. 9., 20:00, ČT24: Moravskoslezský kraj

pátek 25. 9., 20:00, ČT24: Středočeský kraj

čtvrtek 1.10., 20:00, ČT24 a ČT1, Superdebata

Představitelé všech kandidujících subjektů ve všech krajích dostanou prostor v předtočených anketních rozhovorech zařazených do kontinuálního vysílání ČT24. Rozhovory budou po odvysílání umístěny na webu České televize.

Maraton předvolebního vysílání završí ve čtvrtek 1. října, na programech ČT1 a ČT24, dvouhodinová Superdebata předsedů politických stran zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. Tématem Superdebaty, moderované Danielou Písařovicovou, bude vztah celostátní a krajské politiky.

O výsledcích voleb bude Česká televize informovat v obsáhlém Volebním studiu, a to v sobotu 3. října. Volební studio se ve vysílání ČT24 objeví ještě v sobotu 10. října v případě druhého kola senátních voleb. Předcházet mu bude série duelů postupujících kandidátů na post senátora, které se zařadí do kontinuálního zpravodajského vysílání od pondělí 5. do čtvrtka 8.října.

Česká televize zároveň vydala pravidla předvolebního a volebního vysílání. K dispozici jsou na webových stránkách ČT.