Po ocenění od magazínu People sbírá „sexiest man alive“ Ryan Reynolds ceny od Adweeku a dalších expertů. Je novou globální hvězdou content marketingu.

Hollywoodskému herci Ryanu Reynoldsovi nestačilo, když ho před dvěma lety People jmenoval nejvíce sexy mužem planety. Od té doby, a v posledním čase zvlášť, sbírá jedno ocenění za druhým. Místo Oscarů jde ale o uznání za jeho marketingový um. Jen během září získal od časopisu Adweek titul Brand Visionary 2020 a Fast Company ho zařadila mezi 74 nejkreativnějších lidí v byznysu.

Herec má dokonce vlastní agenturu Maximum Effort. Vyrábí přes ni reklamy nejen pro své další společnosti, jako je značka alkoholu Aviation American Gin nebo virtuální mobilní operátor Mint Mobile, ale třeba i pro značku kávy svého „nepřítele“ Hugha Jackmana.

Úspěch nesklízí jen u odborníků, ale i veřejnosti. Reynoldsův Aviaton Gin letos už podruhé vyhrál soutěž Adweeku March Adness, při níž lidé na sociálních sítích vybírají vítěze v turnaji 64 značek s inovativním marketingem. Porazil takové giganty jako Google, PepsiCo, Coca­‑Cola, Nike, Marvel a další.

„Myslím, že musíte mít schopnost nebo ochotu nebrat se až tak příliš vážně a perfekcionisticky,“ přiblížil Reynolds svůj přístup k věci magazínu The Drum. „Musíte být v pohodě s tím, že spolu s triumfy ukazujete i své chyby. Pracoval jsem na filmech s rozpočtem 150 milionů i 10 milionů a problémy jsou vždy skoro stejné — nikdy není dost času ani peněz. Filmy s nižším rozpočtem jsou o něco více kreativně naplňující, protože se musíte spíše opřít do charakteru postavy než se spoléhat na efekty. A podle mě by totéž mohlo platit ve světě reklamy,“ dodal.

Může za to Deadpool

K marketingu přišel původem kanadský herec díky filmovému zpracování morálně přinejmenším ambivalentního, ale i jinak ohebného komiksového superhrdiny Deadpoola. Proslulý je sarkastickým humorem, násilnými scénami a tím, že má schopnosti díky rakovině. Už jen to bylo pro studia pravděpodobně problém, hlavně ale mluví s řádně „prořízlou“ pusou. To by znamenalo filmový rating R, na nějž smějí děti do 17 let jen v doprovodu dospělé osoby, což v očích studií znemožňovalo kasovní úspěch i v době, kdy vycházel jeden superhrdinský snímek za druhým.

Celý článek si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v úterý 29. září 2020. Přeplatit si ho můžete zde.

Foto: WIKIMEDIA COMMONS