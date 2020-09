Již v úterý večer odvysílá televize Prima první díl nového pořadu Fachmani. Celkem 28 epizod ukáže průběh rekonstrukce staršího domku a nejdůležitější etapy stavby. Dva hlavní průvodci této televizní novinky – Pepa Libický a Karel Hynek provedou diváky vším, co taková rekonstrukce obnáší, jaká může mít rizika, ale také kde hledat odbornou pomoc. Nový pořad vzniká ve spolupráci s Modrou pyramidou, za celou kampaní stojí contentová agentura Fuse ze skupiny Omnicom Media Group.



Fachmani ukážou průběh celé rekonstrukce rodinného domku od koupě, povolení, přes projekt a stavební práce až po kolaudaci, a divákům tak odpoví na zásadní otázky, co je třeba promyslet a připravit ještě před začátkem samotných prací, jaké nástrahy na ně čekají i proč je důležitý výběr odborníků. Nebudou chybět ani témata zajištění financování, volby materiálů nebo seznámení se základními technologiemi a stavebními postupy.



„Spojení Modré pyramidy a pořadu Fachmani je skvělou ukázkou toho, jak může probíhat společné naplňování mise, při které pomáháme lidem vytvářet nové domovy. Jsme s nimi po celou dobu stavby nebo rekonstrukce, a to v jakékoli fázi – od hledání nemovitosti v naší aplikaci MP Home, přes financování Hypoúvěrem nebo Rychloúvěrem, až po pojištění nemovitosti a rizik. Zařizování nového bydlení je pro mnoho lidí většinou náročný proces, kdy si vše musí obstarat sami, a ještě s nejistým výsledkem. My jsme tu hlavně od toho, abychom jim od těchto starostí odlehčili. V tomto novém pořadu proto s našimi odborníky poradíme mnoho tipů, které jim k vysněnému bydlení pomůžou, a díky kterým nemusí být rekonstrukce drama,“ říká Ondřej Suchý, manažer marketingu Modré pyramidy.

Tvářemi a průvodci pořadu jsou zkušený kutil Pepa Libický, známý z pořadů Libovky Pepy Libického a Minutový manžel, kterému v roli stavebního laika asistuje oblíbený stand up komik Karel Hynek.

„Naše hobby pořady mají dlouholetou tradici a patří mezi velmi oblíbené. Věříme, že i touto novinkou, která je vlastně návodem, jak od A do Z postupovat při renovaci staršího domku, diváky potěšíme. Své téma si v něm jistě najdou nejen majitelé nemovitostí, kteří zvažují rozsáhlejší stavební úpravy, ale i ti, kteří řeší menší rekonstrukce doma, na chalupě či na zahradě, nebo jen rádi zvelebují své bydlení. S průvodci, kterým je oběma nadhled vlastní, chceme navíc ukázat, že se špetkou humoru to lze zvládnout a zhroucení či finanční ztráty nehrozí, když víme, jak na to,“ doplňuje Roman Mrázek, programový ředitel FTV Prima.

Online verze pořadu

Komunikační mix kampaně zahrnuje všechny mediatypy, včetně sociálních sítí a je v režii agentury Fuse. „Rádi objevujeme originální cesty, jak propojit klienty s atraktivním obsahem. V případě Fachmanů, jejichž cílem je pomoct, poradit a inspirovat širokou skupinu lidí, kteří chtějí proměnit svůj domov k lepšímu, jsme našli nejen přirozené spojení, ale také zajímavou formu, která si jistě, i díky originálnímu přístupu obou protagonistů, získá přízeň diváků,“ uvádí za Fuse Adam Dušek, který pro klienta celou kampaň zaštiťuje.

Součástí pořadu je i online verze s vlastní doménou fachmani.cz na platformě Prima DOMA TV, kde bude mimo jiné digitální stavební deník s možností online sledování postupu stavebních prací. Aktuální stav rekonstrukce současně podrobněji ukážou také reportáže na primadoma.tv.



První díl nového pořadu Fachmani odvysílá TV Prima v úterý, 29. září ve 22:50.