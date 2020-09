Insolvenční řízení vydavatelství Mladá Fronta míří ke svému závěru. Z on-line aukce, které se zúčastnily dva subjekty, vyšla lépe společnost PP Partners – ta má za nákup zaplatit 50,1 milionů korun.

Výsledek aukce překvapil. Ještě v minulých týdnech se hovořilo o zájmu až sedmi hráčů, nakonec v aukci přihazovali pouze dva. Nezapojil se do ní ani realitní miliardář Radovan Vítek, nebo další miliardáři, o jejichž zájmu se spekulovalo,- mediální podnikatel a vlastník televize Prima Ivan Zach či vlastník Empresa Media Jaromír Soukup. Chyběly také společnost Česká revitalizační, která původně podala nejvyšší indikativní nabídku ve výši 120 milionů korun, a brněnské vydavatelství Extra Publishing.

Druhým aktivním zájemcem o koupi tak bylo vydavatelství A11 Aleše Zavorala. Výsledek aukce byl měl ve čtvrtek potvrdit českobudějovický soud.

Předmětem prodeje bylo celé vydavatelství se všemi tituly, předplatitelskými kmeny, doménami, autorskými kontrakty a také se všemi ochrannými známkami.

Vyvolávací cena, která byla stanovena na základě znaleckého posudku, činila 36,5 milionů korun. „Potvrzuji, že společnost PP Partners Prague podala v dnešní aukci na prodej běžícího podniku dlužníka Mladá fronta v rámci insolvenčního řízení nejvyšší nabídku,“ sdělil serveru Info.cz podnikatel Andrej Čírtek za PP Partners.

„PPP svou dnešní účastí v aukci a podáním vítězné nabídky prokázala, že má s MF vážný podnikatelský záměr, je připravena společnost finančně i personálně stabilizovat ve spolupráci s předními partnery na mediálním i nakladatelském trhu a dát jí budoucnost,“ dodal.

Finální souboj o Mladou Frontu komentoval Zavoral z A11: „Naše nabídka se zespodu blížila k padesáti milionům korun a jsem si naprosto jistý, že to byla maximální možná hodnota společnosti Mladá fronta, která ještě dávala ekonomický smysl. Soupeř se rozhodl tuto nabídku drobně navýšit, což už pro nás byla neakceptovatelná částka, a to vzhledem k tomu, kolik je ještě potřeba do vydavatelství Mladá fronta investovat, aby se vůbec stabilizovalo. Jsem si naprosto jistý, že věřitelé přijmou tuto maximální nabídku a Mladá fronta se snad začne opět rozvíjet. Kolegovi Čírtkovi gratuluji k získání dobré akvizice.“

Společnost PP Partners Prague po devíti příhozech zvítězila s částkou 50,1 milionů korun. Mladá Fronta by měla být novému majiteli definitivně předána 10. září.