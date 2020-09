Boom e‑commerce a chytrých telefonů umožňuje lépe zacílit

na specifické segmenty. V módě je vše udržitelné.

Přijít dnes na trh s čokoládovou tyčinkou, která by si našla vlastní zákazníky, je poměrně náročná disciplína. Karty už jsou rozdány, získat prostor v regálu velkého řetězce je heroický výkon. Vymyslete ale tyčinku s cvrččím proteinem a cesta k srdcím a žaludkům zákazníků se otevírá snáze. Potvrzuje to úspěch českého startupu Sens, jehož produkty jsou k dostání například v supermarketech Penny Market.



Takzvané markets niche (tržní niky) jsou dnes pro mnohé začínající podnikatele jediným možným způsobem, jak se svým byznysem uspět. S raketovým růstem online prodejů a přesunem nákupů do chytrých telefonů se navíc otevřel prostor pro daleko lepší zacílení na specifické zákazníky. Daří se to i díky shromážděným datům, která se v digitálním prostředí sbírají přeci jen jednoduššeji, než ve světě kamenných obchodů. Aktuální trendy nahrávají všem komerčním projektům, které nějak souvisí s udržitelností.

O té se sice hodně mluví, ale rozhodně není masovou záležitostí. V kurzu je například zdravé a pro planetu přívětivé stravování a módní řešení, která směrují zákazníky ke ztenčování šatníků.



CVRČCI K SVAČINĚ

V Česku koronavirová krize otevřela dveře nepříliš probádanému segmentu, kterým je výroba vlastního domácího pečiva. V této oblasti se prosazuje například firma KváseCZECH, jež staví na původní receptuře kynutého chleba a pečiva bez droždí. Firmě výrazně vzrostla poptávka během nouzového stavu, kdy měli lidé obavy z nákupu nebaleného pečiva v supermarketech. Zakladatel Lubomír Kobéda má teď plné ruce práce a chystá tři nové produkty na Vánoce. „Hodně se teď rozjely i kurzy pečení, děláme i pro firmy. Teď jsem například předělával malou pekárnu z droždí na kvásek,“ pochvaluje si podnikatel. V začátcích mu hodně pomohlo několik let sbírání osobních kontaktů a fakt, že díky tomu mohl za své produkty osobně ručit.



V posledních měsících se podařilo Kobédovi začít nabízet svůj sortiment přes Rohlik.cz, zapojit se také do online tržiště Mall Partners. Že se lze na přeplněném trhu s potravinami prosadit i v dnešní době, dokazuje úspěch již zmíněné české tyčinky Sens na bázi cvrččího proteinu. Firma v první polovině roku získala investici ve výši téměř 50 milionů korun. „Obor alternativních potravin, reprezentovaný například mediálně známým Beyond Meat, je neuvěřitelně rostoucí a my věříme, že Sens v kombinaci s výrobní základnou v Thajsku má skvělou výchozí pozici globálně uspět,“ řekl investor Reflex Capital Ondřej Fryc médiím. Startup, za kterým stojí Radek Hušek, Daniel Vach a Nicolas Bery, provozuje v Thajsku největší automatizovanou cvrččí farmu na světě a s výraznou finanční injekcí chce nyní její provoz zefektivnit. Sens, jejíž triko se sloganem „Nebojte se brouků, jezte je,“ lze zakoupit na webu značky, nedávno uvedla na trh nové produkty — krekry, těstoviny a proteinový nápoj. Cvrččí protein má přitom udržitelný rozměr. Je prý stejně kvalitní jako nejlepší hovězí, ale při jeho výrobě se spotřebuje 2000krát méně vody, 15krát méně půdy a 12krát méně krmiva. I díky tomu se firma v letošních (stále probíhajících) udržitelných cenách SDGs probojovala zatím do finále — v kategorii Změna klimatu.



Rostoucí je rovněž trh s potravinami rostlinného původu. Podle výzkumné společnosti Meticulous Research vzroste od letoška do roku 2027 o 12 procent a ve stejném období dosáhne objemu 74 miliard dolarů. Segment je perspektivní, protože čím dál víc lidí vnímá produkci masa jako hlavní problém v udržitelném přístupu k planetě. Roste také objem lidí s nízkou tolerancí k živočišné bílkovině. Sektor začal zajímat i velké kapitálové fondy. Loni na českém trhu vstoupila do segmentu i značka Nestlé se svou řadou Garden Gourmet a i když prodeje tvoří zlomek byznysu společnosti, do budoucna se chce firma na rostlinnou produkci zaměřit ještě více (MaM 34/2020).

