Po odchodu agentur Ogilvy One a Ogilvy Performance Marketing ukončila členství v AKA i agentura DDB Prague. „Nechceme se nadále účastnit půtek jednotlivých frakcí a jednotlivců,“ uvedl její šéf.

Turbulentní doba v Asociaci komunikačních agentur (AKA), která se vyhrotila koncem července při náhlé volbě nového prezidia a staronového prezidenta Jana Binara na mimořádné valné hromadě, stále trvá. Kvůli vypjaté situaci z oborové organizace minimálně dočasně odchází další člen – agentura DDB Prague.

„Obáváme se, že se z této, podle nás potřebné asociace, stává platforma pro politické a zájmové boje jednotlivých frakcí a jednotlivců. Proto jsme se po důkladném uvážení rozhodli naše členství v AKA pozastavit. Nechceme se nadále těchto půtek účastnit a nemáme zájem přidávat se k jakékoli frakci či jednotlivci v těchto bojích,“ uvedl CEO agentury Darko Silajdžić.

„Věříme, že v době pandemie, kdy náš průmysl zažívá jedno z nejtěžších období v historii, potřebujeme postupovat jednotně, jasně a konzistentně. Bohužel, tak na nás současná AKA nepůsobí. Dění v AKA budeme nadále sledovat a v okamžiku, kdy opět nabydeme dojmu, že AKA je přínosem nejen naší agentuře, ale především celému odvětví, velmi rádi naše členství obnovíme,“ říkal Silajdžić s tím, že AKA přeje hodně síly a úspěchu v jejím ozdravném procesu.

AKA však později ve čtvrtek agenturu informovala, že členství nelze pozastavit. Proto ho DDB definitivně zrušila.

„Výsledky, které budou z činnosti nového prezidia snad všechny přesvědčí o užitečnosti asociace. Darka Silajdžiće také pozvu na prezidium, aby se o postupech mohl přesvědčit. Mimo jiné pracujeme na prioritách etiky a samoregulace, z nichž je prvním výstupem iniciativa Férový influencer, či na metodice odměňování agentur,“ uvedl pár příkladů z aktuálního dění Jan Binar, prezident AKA a šéf agentury McCann Prague.

Už na přelomu července a srpna Asociaci komunikačních agentur opustily Ogilvy One a Ogilvy Performance Marketing. Z původně tří entit skupiny tak v AKA zůstala jen reklamní agentura Oglivy. Stalo se tak v reakci na změnu stanov asociace, které upozadily vliv nadnárodních agentur, mezi něž se počítá jak DDB, tak Ogilvy. „Nové stanovy dle mého názoru dělí členy na dvě skupiny. Na ty, kteří mají plná práva oproti těm, kteří mají práva zkrácena, protože patří do mezinárodní skupiny. Protože nemůžeme vyvíjet stejnou činnost jako před změnou stanov, nemá pro nás důvod financovat členství tří agentur,“ uvedl tehdy pro Marketing a Media šéf tuzemské pobočky komunikační skupiny Ogilvy Ondřej Obluk.

Napjatá atmosféra panuje v AKA už od letošních jarních řádných voleb nového prezidia a prezidenta, které se o několik týdnů protáhly. Koncem května nakonec dlouholetého prezidenta asociace Jana Binara vystřídal Marek Slezák, šéf agentury Boomerang Communication. Po zhruba dvou měsících byla ale nečekaně svolána mimořádná valná hromada, na níž došlo ke schválení nových stanov i nové volbě prezidia s prezidentem, jímž se stal opět Binar, ač na jaře tvrdil, že do čela AKA nechce.

„Ačkoliv asociace úpravu stanov potřebovala, způsob, jakým celá tato rekonstrukce proběhla, nevidím jako šťastný. Jde o proces, který vyžaduje čas a důkladné provedení (nikoliv tři týdny). Tato překotná změna stanov může do budoucna způsobit spíše problémy,“ říká ke změnám Marek Slezák, dnes už exprezident AKA a šéf agentury Bloomberg.

Od té doby v kuloárech AKA zaznívá, že by organizaci mohlo opustit více agentur. Spekulovalo se například o agentuře WMLY&R. Její šéf Daniel Živica to ale rázně popřel. „Rozhodně to není pravda, nemá to v plánu nikdo další z členů holdingu,“ řekl už dříve Marketingu a Media.

Odchod či pozastavení členství nezvažuje ani Boomerang Communication. „O vystoupení z AKA zatím neuvažuji. Držím se svých zásad, že je potřeba novému vedení dát šanci, aby ukázalo, kam chce asociaci posunout a měsíc je na to krátká doba. Jasněji by mohlo být po podzimní valné hromadě, kde budou představovány nové programové body,“ dodal Slezák.