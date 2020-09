Dosavadní digitální ředitel mediální agentury Maindshare (součást Group M a skupiny WPP) se od října stane jejím šéfem. Ve své pozici bude odpovědný Zoranu Jovanovićovi, CEO pro střední a východní Evropu.

Ondřej Bartůněk před prací pro Mindshare působil pět let ve firmě Adform (Praha, Istanbul, Dubaj), naposledy jako „platform solutions leada“, před tím pracoval jako administrativní pracovník pro ministerstvo vnitra na oddělení azylové a migrační politiky.

Odcházející ředitel Martin Hanzal vedl Mindshare dva a půl roku, do agentury se vrátil v roce 2018, kdy na pozici nahradil Jiřího Vítka. Ten v Mindshare pracoval skoro 17 let, z čehož přes devět let mediální agentuře šéfoval. Bylo to v době, kdy zde pracoval také Martin Hanzal (naposledy jako provozní ředitel). V březnu 2017 Mindshare opustil a stal se ředitelem společnosti Xaxis. Do Mindshare se Hanzal vrátil v květnu 2018 jako CEO a Jiří Vítek pak založil vlastní datovou firmu RVT Integral.