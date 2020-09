Radio Wave během srpna a září spustilo tři nové hudební formáty – podcastovou sérii Karaoke, pravidelný pořad Velký čísla a sérii rozhovorů s osobnostmi českého rapu Brrrap.

„V posledním roce nabídlo Radio Wave posluchačům několik originálních podcastových sérií, jakými byl např. první hraný podcastový seriál pro mladé publikum Zkouškový, série zaměřená na psychoterapii Moje terapie nebo časosběrná dokumentární série o nevěstách a svatbách Svatebky. Tyto série patřily vůbec k nejposlouchanějším obsahům Radia Wave. Teď vstupujeme do podcastového prostředí s novými formáty, které se týkají muzikantů a hudby. Doufám, že se nám jejich prostřednictvím podaří oslovit zase trochu jiné fanoušky, “ říká Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave.

Karaoke je nová podcastová série Hany Řičicové a Vítka Svobody, ve které hvězdy současného popu čelí otázkám a výzvám. Jaké tři obrázky by si nechal například Albert Romanutti z Bert & Friends vytetovat za ucho? Dává Ben Cristovao přednost Libušce Šafránkové, nebo Nicki Minaj? Fandí Ventolin online seznamkám? V Karaoke se stávají tuzemské popstars často nedobrovolně soudci toho, co je „hot or not“, trendsettery ve výzvě „buď–anebo“ či amatérskými lingvisty v rubrice Výkladový slovník. Pokud v časovém limitu deseti sekund nezvládnout odpovědět na otázku, čeká je trest v podobě karaoke. Podcast je k poslechu na wave.cz/karaoke, v aplikaci mujRozhlas a v dalších podcastových platformách.

Velký čísla je nový pravidelný pořad mladých tváří Radia Wave – hudebníci a moderátoři Anabelle a Filip Černý sledují vrcholy světových i tuzemských hitparád a nemilosrdně hodnotí současné hity. „Velký čísla sledují cokoliv se šustne v tuzemských i zahraničních trendech. Oba nás v rámci vlastní tvorby inspirují odlišné věci, a tak spolu ne vždycky souhlasíme, což nahrává vtipným momentům. Vlastně se někdy nestačíme divit, jak moc se neshodneme,“ říkají autoři a moderátoři pořadu. Velký čísla jsou k poslechu na wave.cz/velkycisla a každou středu od 20 hodin ve vysílání Radia Wave.

K poslechu je ode dneška i první díl podcastové série Brrrap. Ta se věnuje výrazným osobnostem českého rapu napříč generacemi. Autor podcastu, hudební novinář Jakub Šíma, se snaží zahlédnout témata, zážitky a názory, které jsou důležité pro hudbu i obyčejný život. V zájmu je tak charakter a osobnost hudebníků a to, jak se vyrovnávají se slávou, neúspěchem a jaké mají vůbec ambice. Rapová série se snaží zachytit příběhy osobností, které mohou být stejně tvrdé jako zranitelné, stejně absurdní jako pravdivé. S Hellwanou autor mluvil o rasismu i hádkách s učitelkou, s Orionem o nových hudebních projektech i tom, kdy vyhraje Bohemka ligu, a s Jamesem Colem o tom, jak přestal ignorovat mladé rappery. Prví série Brrrapu je k poslechu na wave.cz/brrrap, v aplikaci mujRozhlas a v dalších podcastových platformách.