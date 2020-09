Od 1. srpna rozšířil obchodní tým CNC Dušan Gajdoštík, který nastoupil na pozici Head of Cross-Channel Sales. V obchodním oddělení se bude věnovat především přípravě komplexních strategií pro větší klienty. Reportovat bude Co-CEO Juraji Felixovi.

Gajdoštík do CNC nastupuje s vizí využít kombinace zkušeností s odborným konzultačním prodejem na straně médií a strategickým přístupem založeném na tržních datech využívaném v agenturním prostředí pro přípravu klientských marketingových a cross-mediálních strategií. V obchodním oddělení se bude věnovat přípravě komplexních strategií pro větší klienty, zahrnujících všechny možnosti mediální skupiny CNC včetně Mall.tv, Mall.cz a rádií Active. Zároveň se bude zaměřovat na edukaci obchodních týmů i klientů v nových propozicích a součástí agendy bude i poradenství v rámci integračních strategických projektů.

Gajdoštík se v mediálním prostředí pohybuje od studií na FSV UK již dvacet let. Věnoval se jak vlastním printovým, eventovým a e-commerce aktivitám, tak následně řízení webových projektů a digitálních kampaní v agenturách Wunderman a Publicis. Pět let vedl konzultační tým specialistů na video reklamu, content marketing, rich media a mobilní reklamu v Seznam.cz. Následně působil dva roky ve skupině mediálních agentur IPG Mediabrands, kde měl na starost část portfolia globálních klientů, například Johnson & Johnson, Whirlpool nebo Mattel, a také business development. Poslední rok vedl digitální a social media tým v globální interní agentuře Škoda auto Optimist Inc.