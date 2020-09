Tipsport posiluje kampaně v televizi a propaguje loterii i nadaci. Velké plány má s e‑sportem i streamy sportovních zápasů.

Sázková firma Tipsport rozjela na podzim hned trojlístek kampaní a oznamuje velké plány pro příští rok. Historicky první kampaň přibližuje činnost nadace, která se soustředí na enviromentální témata. „Odlišit se na poli sázkařských firem není jednoduché. I proto věříme na rozvoj komunitního sázení. V Česku nemáme konkurenci ani na poli sportovních streamů, denně jich nabízíme stovky,“ říká marketingový ředitel Tipsportu Jan Čumpelík.

Jak moc ovlivní výsledky letošního roku odklad velkých akcí typu MS v hokeji, Euro, olympiáda?

Pandemie nás v tomto ohledu zasáhla poměrně dost. Není to jen o těchto třech velkých akcích, šlo sice o hlavní akce roku, ale jednorázové. Problém byl úplné zastavení řady soutěží a plošný výpadek sportu od poloviny března a v celém dubnu. Covid měl obrovský dopad na tenisovou sezonu, což je mezi sázkaři velmi oblíbený sport. Během lockdownu na jaře jsme se dostali v jednu chvíli na pouhých 30 procent standardu v objemu sázek a na jediné procento obvyklé sázkové nabídky.

To vše asi dost zamíchalo marketingovými plány…

Marketingově jsme se hodně upínali ke třem hlavním akcím roku a připravovali jsme velké kampaně… Neřekl bych ale, že bychom v důsledku pandemie výrazně snížili rozpočet nebo měnili marketingový mix. Spíš jsme byli nuceni komunikovat jiné věci a sdělení tvoříme na míru vzniklé situaci. Spustili jsme kampaň k registracím online, čímž jsme reagovali na zavření poboček během karantény. Poté zase kampaň k restartu sportovní sezony. V některých kanálech jsme naši viditelnost meziročně výrazně zvýšili, kampaně v průběhu jarních omezení byly orientované primárně na televizi. Rozpočet pro televizi jsme meziročně navýšili, určité peníze jsme ušetřili například na sponzoringu. Jsme poměrně aktivní také v onlinu, kde jsme jedním z největších inzerentů v České republice.

Sázky šly dolů, ale boom byl napříč trhem v oblasti online kasin. Jaké jsou meziroční nárůsty v tomto segmentu?

Během pandemie jsme také podobně jako konkurence zaznamenali výrazný nárůst lidí, kteří si vyzkoušeli kasino. Šlo o nárůsty v desítkách procent a po pandemii jsme se na dosažených číslech udrželi. Klienty jsme ale do kasina aktivně nesměrovali. Máme trochu odlišnou strategii: pokud je někdo kurzový sázkař a kasino ho nezajímá, tak v Tipsportu mu nabídky k hraní v kasinu neposíláme. Místo toho jsme se lidem během krize snažili doručit sportovní obsah i během výpadku a zajistit jim nové sázkové možnosti. Šlo například o šipky na dálku z obýváků v podání české špičky, vypisovali jsme na to kurzy a mělo to velký úspěch. S rozvolněním opatření jsme se podíleli na organizaci série tenisových turnajů Tipsport Elite Trophy, turnajů v plážovém volejbalu, některých golfových, esportových nebo dostihových projektů, s Oktagonem jsme spustili projekt Underground. Šli jsme cestou rozšíření nabídky sázkových příležitostí vlastními silami.

Ve aktuálně běžící kampani zdůrazňujete komunitní charakter sázení. Vyplácí se práce s komunitou?

Sázení bylo historicky i v dobách kamenných poboček komunitní záležitostí, vznikaly skupinky sázkařů, kteří si vzájemně radili, diskutovali a inspirovali se. Na pobočkách byla díky tomu velká interakce, která se s přechodem na internet ztratila. Sázení začalo být individuální. My jsme ten „duch poboček“ přenesli do onlinu a nabízíme lidem platformu, v níž mohou sdílet své know­‑how s přáteli, inspirovat se a soutěžit. Chceme, aby je u nás bavilo trávit čas. V oblasti sázkových kanceláří je těžké se odlišit a my marketingově intenzivně pracujeme především se dvěma hlavními konkurenčními výhodami. Kromě komunitního charakteru sázení jsou to sportovní streamy.

Foto: Vojtěch Resler