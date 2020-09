Od září 2020 nastupují do pozice místopředsedů představenstva průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group (CSG) Miroslav Dorňák, generální ředitel holdingové společnosti CSGM, a David Chour, finanční ředitel holdingu CSG (Group CFO).

Miroslav Dorňák vede CSGM od března 2019, David Chour nastoupil do pozice finančního ředitele CSG v srpnu 2020. Oba místopředsedové představenstva budou mít na starosti i strategické rozvojové projekty skupiny, která je vlastněná Michalem Strnadem. Ten zůstává předsedou představenstva CSG.

Dorňák před svým příchodem do CSG prošel významnými pozicemi např. v investiční skupině PPF či v poradenské společnosti PWC, působil i jako krizový manažer. Po svém nástupu do CSG měl na starosti přeměnu rodinné firmy na holdingové uspořádání. Podílel se na vzniku nové organizační struktury CSG a vybudoval servisní společnost CSGM. Michal Strnad, majitel CSG, ke jmenování Dorňáka do pozice místopředsedy představenstva uvádí: „Mirek odvedl na výbornou nelehký úkol přetvořit rodinou firmu s dominantní manažerskou rolí majitele na standardní holding, který si přitom uchovává pružnost rozhodování. Jako místopředseda představenstva bude mít na starosti i strategický rozvoj celé skupiny.“

„Posun do představenstva CSG pro mě znamená především možnost podílet se na dalším směřování celé skupiny, a to s cílem dokončit již započaté strategické projekty v rámci holdingu a jeho divizí,“ uvedl Dorňák.

Novou posilou v holdingu CSG je také David Chour, který v srpnu 2020 nastoupil do funkce finančního ředitele skupiny a od září se stává místopředsedou představenstva. „Jsem rád, že si David po loňském odchodu z Profireal Group zvolil jako další karierní metu právě finanční řízení skupiny CSG. Jsem si jistý, že pro náš dynamicky se rozvíjející holding bude velkým přínosem,“ uvedl majitel holdingu Strnad.

Chour pracoval 20 let ve finanční skupině Profireal Group, kde od roku 2003 zastával pozici generálního ředitele a od roku 2007 byl i předsedou představenstva.

„Nástup na pozici místopředsedy představenstva v technologicko-průmyslovém holdingu Czechoslovak Grouú je pro mě v této turbulentní době výzvou, na kterou se opravdu těším. Láká mě široké portfolio skupiny, která je aktivní v aerospace, automotive i obranném průmyslu,“ uvedl David Chour.