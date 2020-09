Dlouholetý odborný novinář Bohuslav Bohuněk, který byl rovněž v roce 2000 jedním ze zakladatelů týdeníku Marketing & Media, přešel „na druhou stranu“. Nově bude zajišťovat komunikaci vzdělávací společnosti Scio.

Kromě komunikace s médii bude Bohuněk zodpovědný za časopis Perpetuum a bude se podílet na tvorbě obsahu pro sociální sítě i pořádání eventů.

Před příchodem do Scia působil ve vydavatelství Empresa Media, kde strávil posledních sedm let, z čehož pět roků spoluvytvářel obsah týdeníku MarketingSalesMedia. Dříve pracoval 13 let jako novinář ve vydavatelství Economia. Bohuslav Bohuněk působí také 10 let jako lektor na VŠEM a spravuje největší LinkedIn skupinu o PR P.R.ciny.