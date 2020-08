Mladá žena, která je jednou z tváří předvolební kampaně KSČM, není skutečnou příznivkyní komunistů, ale modelkou ze snímku dostupném ve fotobance. Na plakátu má uvázanou rudou šálu a vedle její tváře stojí text: „Jsme na vaší straně. Hájíme vaše zájmy. Být komunistou je IN“.

„Fotografie je převzata z pixabay.com, je k volnému využití,“ uvedla pro server Echo24 mluvčí KSČM Helena Grofová. Využití modelů v rámci kampaní považuje za standardní. „Dám příklad: aktéři v reklamách na přípravky proti křečovým žilám také tímto zdravotním problémem netrpí, a přesto přesvědčují diváka, jak jim pomáhají, stejně tak různé jiné výrobky se nepropagují s těmi, kteří je v reálu užívají,“ dodala.

V licenčních podmínkách Paxabay je v souvislosti s volně využitelnými fotografiemi mimo jiné uvedeno, že nelze „zobrazovat identifikovatelné lidi ve špatném světle nebo způsobem, který je urážlivý“.

Na ženu se přitom na sociálních sítí pod zveřejněným plakátem snesla vlna kritiky – kvůli vyplývajícímu politickému postoji. Podle komunistického poslance Jiřího Dolejše k porušení podmínek nedošlo, přesto sám volbu fotografie kritizuje. „V tomhle případě by asi autentický snímek byl lepší (cizímu člověku vkládat vyhraněný politický názor do úst není úplně to pravé),“ odpověděl jednomu z komentujících na Facebooku.

Podle informací Novinky.cz KSČM na přání nizozemského fotografa, který se měl ohradit, plakát v pondělí večer z kampaně vyřadila.