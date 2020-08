Jana Břeská, dosavadní Public Affairs manažerka Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), bude od 1. září 2020 novou výkonnou ředitelkou. Na svůj post byla jmenována za jednomyslné podpory výkonné rady.

Stávající ředitelka, Kateřina Hrubešová, odchází z vedení SPIR po 14 letech. Jana Břeská nastoupila do SPIR jako manažerka Public Affairs v roce 2016. Předtím působila přes pět let ve státní správě, na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Úřadu vlády. „Za dobu svého působení ve SPIR si u státní správy i ostatních oborových asociací Jana Břeská získala respekt, bylo proto logickým krokem, aby v těchto navázaných vztazích pokračovala i v nové pozici. Rozhodli jsme se tedy funkci výkonné ředitelky rozšířit o oblast Public Affairs, aby sdružení bylo nadále reprezentováno jednou osobou,“ komentoval volbu a rozhodnutí výkonné rady její předseda Michal Hanák. „Oceňuji vše, co pro SPIR Kateřina Hrubešová za 14 let udělala a respektuji její rozhodnutí přijmout nové výzvy,“ dodal Hanák.

Břeská se svého nového postu výkonné ředitelky ujme 1. září 2020. V plánu má nejen pokračovat ve stávajících projektech, ale také aktivně vyhledávat nová témata, která mohou oslovit jak představitele státní správy, tak zástupce průmyslu, včetně například zadavatelů reklamy.

Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR) je profesní sdružení působící v oblasti internetu od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení 35 členů. Kromě provozování jednotného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring a analýzy zásahu reklamních kampaní AdAudit. Připravuje také odbornou konferenci o online marketingu IAC a každoroční průzkum inzertních výkonů internetové reklamy. Ve svých aktivitách zohledňuje jak reklamní a marketingové služby, tak ve stále větší míře zasahuje do dalších oblastí, jako jsou právní aspekty internetového podnikání, komunikace se státní správou atd. Poskytuje také expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás.