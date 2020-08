„Žijeme příběhy našich klientů“, tak zní claim komunikační agentury COT group, která organicky navazuje na činnost vydavatelství COT media. Firma rozšířila své portfolio především o nabízené marketingové služby a digitální projekty.

COT media vydává magazíny či katalogy Komora, Be The Best, Cot – celý o turismu, Best For Events, Mywings v několika jazykových mutací, Leo Express, ruskojazyčný OK ЧEXИЯ, Globus Bonus, (e)LIFE či živý Foxconn.

„Jsme na trhu 23 let. A vždy se snažíme expandovat v době, kdy jsou příležitosti na trhu, a to většinou nastává v období krizí. Během jarních měsíců jsme měli čas zanalyzovat sami sebe i naše portfolio. Říci si, co nás zatěžuje, čeho se zbavit, a na druhé straně, jakým směrem se vydat. Vše nám začalo zapadat do sebe i ve spojení s dlouhodobou vizí firmy. Takže se dá říct, že covid urychlil naše plány,“ řekla jedna ze zakladatelek COT Eva Frindtová.

Agentura COT group se v rámci svých divizí specializuje na přípravu a výrobu korporátních titulů (tištěných i elektronických), na budování značky, obsahový marketing, grafický design a organizování specializovaných eventů. „Při covidové analýze jsme si uvědomili, že umíme a produkujeme celou řadu činností nad rámec definice vydavatelství, ale neprodávali jsme je tak intenzivně jako naše základní činnosti. V našem rozvoji tak přirozeně navazujeme na to, co jsme se naučili.“ doplňuje Eva Frindtová.

„Za poslední dva roky došlo v naší společnosti k výrazné optimalizaci procesů a zefektivnění výrobního procesu. Kolegové, kteří ve firmě působí delší dobu, se profesně posunuli na vyšší úroveň. Vhodně jsme doplnili tým a díky kombinaci těchto faktorů jsme si vytvořili kapacitu pro rozšíření našeho portfolia a realizaci nových projektů. V rámci interních prostor agentury jsme zřídili vlastní fotoateliér a studio pro nahrávání podcastů,“ doplňuje ke změnám výkonný ředitel Marek Hubač.

Do portfolia klientů agentury patří mj. společnosti Sanofi, Foxconn, Smartwings, Generali Česká pojišťovna či Česká pošta. Nově COT group realizuje celkový grafický i obsahový redesign palubního časopisu pro multimodálního dopravce Leo Express či kompletně zajišťuje obsah pro nový zpravodajský portál Hospodářské komory ČR – www.komoraplus.cz

Vizuální úpravou prošlo i logo agentury, o kterou se postaral autor původního loga, interní grafik Bogdan Tkaczyk. „Přerod vydavatelství v komunikační agenturu jsem pojal jako příležitost k posunu a celkovému zharmonizování loga. Hlavní logo COT group je základem i pro loga jednotlivých divizí, které se liší označením divize a barevností. Při výběru odstínů jsme vycházeli z typologie barev a dbali jsme i na celkový soulad korporátní paletky.“ Přerod v komunikační agenturu podtrhují také změny všech korporátních nosičů, včetně webových stránek a prezentačních materiálů.