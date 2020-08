Epic Games zveřejnily krátký film, který zesměšňuje Apple. Kampaň je odpovědí na vylistování hry Fortnite z App Store minulé úterý. Název „Nineteen Eighty-Fortnite“ přímo útočí na slavnou reklamu „1984“ natočenou Ridley Scottem, z níž čerpá některé obrazy a přetváří je do animovaného světa Fortnite.

Klip začíná černobílým obrazem. Z obří obrazovky proklamuje k bezduchému odevzdanému publiku obří jablko: „Dnes oslavujeme výročí směrnic pro sjednocení platforem. Celá léta nám dávali své písně, svou práci, své sny. Výměnou za to jsme si brali pocty, zisky, kontrolu. Taková je naše a jen naše síla. Zvítězíme.“ Při poslední větě se obrazovka roztříští poté, co do ní jediná barevná žena mrští duhového jednorožce. Obraz téměř identický se starou reklamou Applu, kde vzduchem letí kladivo. Žena pak odchází ze sálu a objeví se text:

„Epic Games se vzepřely monopolu App Store. Jako odvetu Apple blokuje přístup k Fortnite z miliardy zařízení. Připojte se k boji a zastavte to, aby se z roku 2020 stal rok 1984.“

Nakonci se objeví hashtag #FreeFortnite.

Apple zakázal Fornite v App Store poté, co společnost Epic Games zavedla systém přímých plateb, což je v rozporu s pravidly App Store.

Krátký film není jediným krokem Epic Games, následovala také antimonopolní stížnost a webové stránky, na nichž firma své počínání vysvětluje.

Apple přitom není jediným, proti komu se Epic Games postavily. Dalším je Google a jeho tržiště aplikací Google Play. Zde je jádro sporu indentické a jedná se o obejití platebního systému. Jak App Store, tak Google Play si berou standardně 30 procent z prodeje na svých tržištích.

Reklama 1984