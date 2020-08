První novinová společnost a.s. (dále PNS) začne od září distribuovat do prodejní sítě televizní týdeník TV pohoda z vydavatelství JIK-05. Časopis zaměřený na televizní programy a informace pro televizní diváky, vychází v nákladu 200 000 výtisků každé pondělí.

„Pro cílovou skupinu našich čtenářů je především důležitá co největší dostupnost časopisu a tu díky široké distribuční síti PNS podstatně zlepšíme,“ uvedl jednatel společnosti JIK-05 Jiří Kašpar. „PNS nám nabízí spolehlivou službu s možností pružně pracovat s počty výtisků, které dodáváme na jednotlivá prodejní místa. To je pro naše čtenáře velmi důležité,“ dodává Jiří Kašpar. TV pohoda používá distribuční model, kdy část nákladu jde do přímého prodeje a část nákladu je distribuována a prodávána jako příloha prakticky všech regionálních týdeníků. Vydavatelství JIK-05 vydává navíc každý rok čtyři sezónní Speciály.

„Příchod JIK-05, vydavatele týdeníku TV pohoda, k PNS vnímáme jako ocenění kvality našich služeb a potvrzení správnosti nastoupené cesty restrukturalizace společnosti a zavádění nových technologií a služeb ve prospěch našich klientů i jejich zákazníků – čtenářů novin a časopisů,“ uvedl Vít Rozsypal, generální ředitel PNS.

První novinová společnost a.s. je významným distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a po fúzi se společnostmi PNS Grosso s.r.o. a Mediaservis s.r.o. také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou MAFRA, a.s. (37,51 %), VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (35 %) a CZECH NEWS CENTER a.s. (27,02 %).